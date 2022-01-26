Новые компетенции под кадровую потребность региона смогут получить жители Хабаровского края. Бесплатные курсы по повышению квалификации, переподготовке или обучению новой профессии проводятся в рамках реализация федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Принять участие в проекте предлагается гражданам пенсионного и предпенсионного возраста (50+), а также женщинам, которые воспитывают детей дошкольного возраста, в том числе мамам в декрете.

— В этом году в рамках нацпроекта в крае планируется обучить не менее 1 480 человек. Министерство образования и науки края утвердило перечень профессий (компетенций), которые востребованы среди работодателей края. В их числе «полимеханика и автоматизация», «промышленная автоматика», «производственная сборка изделий авиационной техники», «интернет-маркетинг», «кузовной ремонт», «малярные и декоративные работы», «сметное дело» и ряд других. Подать заявку на обучение можно через портал «Работа в России». Также есть возможность получить консультацию в органах службы занятости по месту жительства, — рассказали в краевом комитете по труду и занятости населения.

Помимо этого, планируется расширить категории граждан, которые смогут претендовать на бесплатное обучение. Речь идет о молодежи в возрасте до 35 лет включительно. Сейчас постановление, которое уточнит категории участников мероприятий, находится на рассмотрении в Правительстве РФ.

В комитете также отметили, что реализация программы на территории края показывает хорошие результаты. Так, в прошлом году было обучено 1 611 человек, в том числе 879 ищущих работу и безработных граждан, 273 человека в возрасте 50 лет и старше, 459 молодых мам. В итоге смогли трудоустроиться или сохранить работу 1 230 жителей региона, прошедших образовательные курсы.

Напомним, что на решение проблемы кадрового дефицита и снижение неформальной занятости в крае также направлен опорный проект «Кадровый центр» одной из флагманской инициатив Стратегии развития региона. По поручению губернатора Михаила Дегтярева, в регионе будет усилена эффективность взаимодействия работодателей и службы занятости. Стоит задача к 2030 году обеспечить рост занятого населения до 920 тысяч человек. По данным за сентябрь – ноябрь 2021 года этот показатель в регионе составляет 694,8 тысячи человек.