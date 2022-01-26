В первой пятерке Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Ростов-на-Дону. Хабаровск в этом списке занял 14 строчку.

Рейтинг по итогам 2021 года составили в Cushman & Wakefield по результатам опроса крупнейших международных и российских сетевых гостиничных операторов.

По данным аналитиков, Дальний Восток остается среди направлений, где растет турпоток, но пока слабо представлены международные сети. Именно поэтому представители индустрии гостеприимства высказывают заинтересованность в развитии гостиничных сетей в ДФО. Так, в конце прошлого года в Хабаровский край зашла сеть — AZIMUT Hotels.

«Стоит отметить, что гостиничная сфера в 2020 году включена в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Благодаря этому, предприятия туристской сферы смогли воспользоваться федеральными мерами поддержки бизнеса в условиях пандемии», — сказала начальник управления международных связей Татьяна Иванова.

В рамках своих полномочий администрация Хабаровска также принимала активные меры поддержки и сохранения туристического бизнеса города. В период ограничений в краевой столице работал ситуационный центр. Совместно с предпринимателями были разработаны 15 мер поддержки. Всего в 2020 году было выделено более 565 миллионов рублей. Реальную помощь получил каждый четвертый предприниматель. В 2021 году выделялись субсидии на открытие своего дела, на ведение предпринимательской деятельности, на оплату счетов за электроэнергию, реновацию основных фондов, на обеспечение занятости отдельных категорий граждан. Благодаря федеральным, региональным и муниципальным мерам поддержки предприятиям туристской отрасли облегчили налоговую нагрузку. Также им удалось получить финансовую поддержку, сохранить численность сотрудников, обеспечить своевременную выплату зарплаты, развиваться и повышать качество предоставляемых услуг.