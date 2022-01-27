Все больше детей-сирот используют возможность приобретать жилье в ипотеку, используя сертификаты на жилые помещения. Эту социальную выплату они используют в качестве первоначального взноса при оформлении кредита. Нововведения в законодательство об использовании сертификата были внесены по инициативе губернатора Михаила Дегтярева и заработали в сентябре прошлого года. Сегодня заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Роман Мирошин встретился с хабаровчанами, которые выбрали для себя этот вариант улучшения жилищных условий и проверил, как механизм работает на конкретных примерах.

Ольга Панова на съемном жилье вырастила двоих сыновей. Благодаря поправкам в законодательство она получила соцвыплату и обратилась за ипотекой в банк. Сейчас делает ремонт уже в собственной квартире.

— Мы выбирали жилье недалеко от моей работы. Раньше детям-сиротам жилплощадь предоставлялась там, где были квартиры в собственности края. Это не очень удобно. Теперь к нам словно лицом развернулись: я получила уведомление, выбрала район, этаж, квартиру. Когда выяснилось, что денег не хватает, взяла ипотеку. У нас есть группа в мессенджере, где мы общаемся между собой и со специалистами министерства ЖКХ. Нам рассказали, как действовать, какие документы собирать, — рассказала Ольга Панова.

В свою очередь Роман Мирошин отметил положительную динамику решении вопроса жилья для граждан из числа детей-сирот. Он напомнил, что в сентябре прошлого года возрастной порог на право получения сертификата был понижен с 25 до 23 лет. Краевые власти также достигли соглашения с кредитными организациями, которое позволяет использовать сертификат в качестве первоначального взноса на ипотеку.

— Все эти изменения не только обеспечили больше возможностей в приобретении жилья, но и максимально защитили права детей-сирот. Все сделки с жильем нотариально удостоверяются. И мы имеем результат: 96 граждан получили соцвыплаты и приобрели жилье в собственность, 10% из них — с привлечением заемных средств. Жители нашего края из числа этой категории граждан довольны квартирами, потому что они сами их выбрали, — подчеркнул Роман Мирошин.

По словам министра ЖКХ края Дария Тюрина, в 2022 году в бюджете края на предоставление сертификатов на приобретение жилья заложен 301 млн рублей.

— Сейчас рассматривается вопрос увеличения средств краевого бюджета на социальные выплаты до 780 млн рублей. Нуждающихся много, и одномоментно проблему не решить, но механизм запущен, и темпы нарастают. В 2021 году мы направили уведомления 1103 гражданам о предоставлении документов о наличии права на получение социальной выплаты. 518 заявлений о согласии на получение сертификата поступило и рассмотрено — отметил Дарий Тюрин.

Он также напомнил, что вопрос по обеспечению жильем детей-сирот решается не только с применением механизма соцвыплат. Также квартиры предоставляются в специализированном найме на пять лет. Если во время этого периода гражданин не нарушал условия договора и социализировался (например, не имеет судимости, трудоустроен), жилье можно перевести в соцнайм с дальнейшим оформлением в собственность.