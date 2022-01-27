Очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции прошло в правительстве Хабаровского края. Специалисты зафиксировали увеличение заболеваемости коронавирусом: за неделю зарегистрировано 1907 случаев, на предыдущей неделе – 1822. Высокий прирост наблюдается в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Ванинском, имени Лазо, Советско-Гаванском, Нанайском муниципальных районах края. На территории региона зарегистрирована циркуляция нового штамма «Омикрон», медицинские организации края готовятся к подъему заболеваемости.

Ввиду возможного высокого темпа распространения новой коронавирусной инфекции лаборатории и 14 КТ-центров готовы продолжать работу в режиме 24/7. Также рассматривается вопрос перевода в круглосуточный режим работы амбулаторно-поликлинического звена. Также некоторые организации здравоохранения в регионе уже начали использовать средства телемедицины для консультации пациентов на дому.

— Мы готовимся к увеличению звонков на единую «горячую линию» 122 по вопросам коронавирусной инфекции, а также в поликлиники. Необходимо проработать вопрос возможности фиксировать в системе номер абонента, который по каким-то причинам не смог дозвониться, чтобы оператор перезванивал. Нужно использовать в том числе опыт онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре. Они ввели в практику смс-информирование родственников о состоянии здоровья пациента. Речь идет об автоматической отправке сообщений из медицинской информационной системы, — отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

По его поручению министерство здравоохранения края проработает возможность развертывания ПЦР-лабораторий в больницах Советской Гавани, Ульчском и Николаевском районах для сокращения сроков ожидания результатов анализа. Также необходимо оснастить Николаевскую центральную районную больницу КТ-аппаратом.

Коэффициент охвата жителей тестированием на наличие коронавируса в регионе буду увеличивать. Для этого все пациенты, которые поступают на госпитализацию в медицинские учреждения Хабаровского края, будут проходить экспресс-тестирование.

По данным Роспотребнадзора, в регионе также отмечается увеличение заболеваемости среди активного взрослого населения, пожилых жителей и детей.

— На территории края отмечается циркуляция нового штамма «Омикрон». Пока подтверждено два случая, один из них был завезен из-за границы. Сейчас мы будем наблюдать эпидемический процесс по вытеснению штамма «Дельта» «Омикроном». Нужно быть очень внимательным к своему здоровью, эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в регионе превышен на 80%. Внесены поправки в санитарные правила по профилактике COVID-19: теперь те, кто контактировал с заболевшими, должны находиться на самоизоляции в течение семи дней, а не 14, как это было ранее, — рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Темпы вакцинации среди взрослого населения в регионе увеличены. Всего иммунитет к COVID-19 получили 607 843 человека, из них старше 60 лет – 173 989 человек. Эти значения выше среднероссийских показателей по вакцинации граждан пожилого возраста. В регион поступила вакцина для подростков 12-17 лет в объеме 720 доз ГамКовидВакМ. Миздрав занимается распределением вакцины среди медорганизаций края. Коллективный иммунитет в Хабаровском крае составляет 71,8%. Он складывается из количества жителей, которые получили прививку или прошли ревакцинацию не более полугода назад или переболели в этот период времени.

— При достижении показателей коллективного иммунитета от 80% и выше приостанавливается активное распространение коронавируса, жители не болеют в тяжелой форме. Если мы с вами преодолеем эти значения, меры стимуляции будут не нужны. В связи с быстрым распространением «Омикрона», что уже сейчас начнет происходить, так как этот штамм выявлен в крае, мы можем достигнуть этих значений. Наша задача формировать коллективный иммунитет без потери людей – проведением вакцинации. Исходя из этих соображений, я прошу всех вовремя ревакцинироваться, если прошло уже 6 месяцев, — заключил Евгений Никонов.

В Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуты 2511 коек, свободно 1118. Лечение на кислородной поддержке получают 847 пациентов, в ковидных госпиталях на ИВЛ — 53 человека. Всего на лечении находятся 5706 человек, в том числе 1393 стационарно и 4313 — амбулаторно. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 131691 случай Covid-19, 124659 человек выздоровели.