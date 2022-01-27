Совет Федерации на заседании в среду одобрил поправки, направленные на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. Повышенную выплату в Хабаровском крае получат уже в феврале.

По предварительной оценке, прибавка составит около 1,5 тысячи рублей. При этом вместе с проиндексированной суммой за февраль пенсионерам выплатят и компенсацию за январь. В январе, как было запланировано в 2021 году, пенсию проиндексировали на 5,9%. Теперь ее получателям произведут доплату разницы с учетом индексации на 8,6%.

Как сообщал ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, с учетом новой индексации средний размер страховой пенсии неработающим россиянам в 2022 году должен составить 18 984 рубля. На это дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей. В Хабаровском крае повышение коснется 346 тысяч жителей региона.

Кроме того, с 1 февраля будут также проиндексированы федеральный материнский капитал и другие социальные выплаты, не привязанные к размеру прожиточного минимума.

Напомним, что индексацию страховых пенсий неработающим гражданам предложил провести Президент России Владимир Путин. Свое решение глава государства объяснил тем, что пенсионерам необходимо компенсировать увеличение их личных расходов. Размер индексации в 5,9%, ранее запланированный на 2022 год, не позволяет это сделать в достаточной мере.