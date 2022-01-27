В Хабаровском крае осуждена председатель товарищества собственников жилья, обвиняемая в получении ребенком травм вследствие опрокидывания незакрепленных хоккейных ворот.

Собранных третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доказательств оказалось достаточно для постановления судом обвинительного приговора в отношении председателя товарищества собственников жилья, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренногоч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащегоисполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что 16 сентября 2020 года на спортивной площадке, расположенной на дворовой территории одного из жилых домов в Индустриальном районе гор. Хабаровска, на 11-летнюю девочку в момент игры опрокинулись незакрепленные хоккейные ворота. В результате ребенок получил травмы.

Установлено, что председатель товарищества собственников жилья дома допустила нахождение данных ворот на спортивной площадке и не обеспечил безопасность их эксплуатации. При этом к ней обращались жильцы дома с просьбой об уборке ворот, однако меры приняты не были.

Суд признал женщину виновной в совершении инкриминируемого преступления, назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы и год занимать определенные должности. Приговор в законную силу не вступил.