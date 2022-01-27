В Хабаровском крае завершился первый конкурс для предпринимателей «Успех-ДВ». Его победителями стали компании, представившие лучшие антикризисные практики. Накануне их наградили дипломами и почетными знаками. На церемонии награждения присутствовали представители краевого правительства, администрации Хабаровска и деловой общественности. Организаторами конкурса выступили Дальневосточная торгово-промышленная палата и журнал «Профиль бизнеса».

– Главная цель конкурса – обмен лучшими практиками по преодолению кризисных явлений между компаниями малого и среднего бизнеса. В период пандемии было очень важно поддержать те организации, которые нашли в себе силы искать новые ниши и пути развития. Спасибо, и так держать! – отметила в приветственном слове заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства края – начальник управления по развитию и поддержке предпринимательства Наталья Рехтина.

За победу в конкурсе боролись 27 компаний. Они представили антикризисные бизнес-кейсы в 11 номинациях. Среди них «Экспортное признание», «Многопрофильное предприятие», «Производственный вектор», «Строительный комплекс», «Социальный бизнес», «Ресторанный бизнес и сфера общественного питания» и другие.

По итогам экспертной оценки в каждой из номинаций был определен победитель. Среди них, в основном, предприятия со стажем работы от 6 до 28 лет. При рассмотрении заявок и определении победителей во внимание прежде всего принималась оригинальность идеи, результативность, то есть, насколько идея была реализована, и ее практическая ценность.

– Такие конкурсы нужны предпринимателям не только для того, чтобы напомнить о себе, но, в первую очередь, для обмена опытом. Мы начинали и развивались на поприще организации свадебных торжеств, заявив о себе, как о первом свадебном кафе. Но в период пандемии эта ниша приняла первый удар: количество банкетов и гостей резко сократилось. Однако мы быстро сориентировались и открыли новые направления: кейтеринг и доставку. Простимулировали шеф-поваров, чтобы они разработали подходящее меню, при этом расширили ассортимент за счет блюд национальных кухонь, – рассказала коммерческий директор одной из компаний-победительниц Яна Золтуева.

Как отметил президент Дальневосточной торгово-промышленной палаты Игорь Востриков, бизнес-кейсы победителей уникальны и будут интересны другим предпринимателям. Их разместят на сайте конкурса.

– Я надеюсь, предприниматели заинтересуются представленными практиками: кто-то просто скопирует этот опыт, а кому-то он может помочь с генерацией собственных бизнес-идей. Убежден, что конкурс «Успех-ДВ» будет полезен для укрепления всей системы поддержки малого и среднего предпринимательства, которая давно и успешно оказывается в регионе, – подчеркнул Игорь Востриков.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровског