Сегодня, 31 января, на совещании под председательством Михаила Дегтярева обсудили ключевые вопросы капитального строительства в Хабаровском крае.

— Напомню, что в текущем году к объектам, которые «ведет» краевой минстрой, добавляются программы по переселению из аварийного жилищного фонда, строительство дорог и инфраструктуры под комплексную застройку микрорайона «Ореховая сопка», реконструкция системы водоснабжения в Бикине. Поэтому в общей сложности на капитальное строительство в этом году будет направлено 15,5 млрд рублей, — пояснил глава региона.

Из заявленных и. о. министра строительства края Олегом Сутуриным 57 объектов в этом году планируется ввести в эксплуатацию большую часть – 40. В том числе те стройки, которые должны были завершиться в 2021-м. Одна из основных причин переноса сроков сдачи – резкое удорожание стройматериалов.

— Проблема роста цен на строительные материалы и, соответственно, увеличения сметной стоимости объектов находится в фокусе внимания и президента России, и федерального правительства, и региона. Сегодня принят порядок приема заявок на получение допфинансирования, которым нужно пользоваться, — заявил Михаил Дегтярев.

В настоящее время среди таких объектов – новые корпуса противотуберкулезного диспансера в Хабаровске и центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре, 4-й этап реконструкции набережной в краевой столице. Общее удорожание превышает 639 млн рублей.

Помимо высоких цен на материалы, стройку тормозят недобросовестные подрядчики. По данным краевого минстроя, только в январе из-за многочисленных нарушений условий госконтракта расторгнуты договоры на возведение сразу трех объектов первичного звена здравоохранения.

— В отношении нерадивых исполнителей нужно принимать самые жесткие меры! Их действия приводят к срыву инвестпрограммы региона, буксуют критически важные социальные объекты. Это серьезные финансовые и репутационные потери края. Однозначно, такие компании вносим в реестр недобросовестных подрядчиков! – подчеркнул губернатор.

По поручению главы региона к работе строительного блока должны подключиться и другие профильные ведомства. Только комплексный подход может обеспечить успех реализации намеченных инвестиционных планов.