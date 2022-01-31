Легкий многоцелевой самолет ЛМС– 901 «Байкал», производство которого планируется наладить в Комсомольске– на– Амуре, совершил свой первый полет. Он взлетел с аэродрома «Екатеринбург» в городе Арамиль Свердловской области. Полет проходил на высоте 500 метров и длился 25 минут. За это время летчик– испытатель первого класса Валентин Лаврентьев совершил несколько маневров, которые позволили проверить «Байкал» на устойчивость и управляемость в воздухе. В ходе полетного задания системы воздушного судна работали в штатном режиме, нарушений не выявлено.

Производство новейших легких многоцелевых самолетов «Байкал» – одно из направлений Стратегии развития Хабаровского края до 2026 года. Глава региона Михаил Дегтярев ранее подчеркнул, что держит реализацию проекта на личном контроле.

– Площадку по производству самолетов «Байкал» презентуют Президенту РФ Владимиру Путину в сентябре 2022 года на ВЭФ. Местом массового выпуска станет город Комсомольск– на– Амуре. Сейчас правительство края совместно с Минпромторгом России и Минвостокразвития России ведет работу по подготовке площадки. Планируется, что выпуск этого самолета будет самым массовым за всю постсоветскую историю, – заявил губернатор Хабаровского края.

Напомним, воздушные суда ЛМС– 901, ориентированные для работы на местных авиалиниях и приспособленные для работы в тяжелых климатических условиях, придут на смену устаревшим Ан– 2. Крейсерская скорость «Байкала» – до 300 км/ч, максимальная дальность полета – до 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т – 1,5 тыс. км).