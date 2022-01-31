Администрация города реализует ряд совместных профилактических мероприятий с правоохранительными органами, направленных на обеспечение безопасности граждан.

По итогам за 2021 год на 1,2% снизилось количество зарегистрированных преступлений (2020 – 10877, 2021 – 10750), на 10,1% — совершенных в общественных местах, в том числе на 13,9% — на улицах. Число краж уменьшилось на 8%, грабежей — на 20,4%, разбоев — на 9,7%.

В рамках реализации мер, направленных на предупреждение правонарушений, основной комплекс мероприятий направлен на декриминализацию подростковой среды, профилактику социального сиротства и детской безнадзорности, пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, а также на организацию досуга и занятости.

Принимаемые меры позволили в минувшем году сократить на 11,8% преступность несовершеннолетних (2020 – 228, 2021 – 201), при этом на 12,1% уменьшилась численность несовершеннолетних участников преступных деяний. Сохранилась тенденция сокращения преступлений, совершаемых лицами в состоянии опьянения. Этот показатель снизился на 6%.

Также в 2021 году усилена работа по административно-правовой деятельности. Зафиксировано 21 168 административных правонарушений, что в 3,2% больше, чем в прошлом году. На 55,7% выросло количество выявленных правонарушений, связанных с распитием алкоголя в запрещенных местах, на 30,9% — связанных с мелким хулиганством.

Кроме того, административными комиссиями привлечено к ответственности 9225 правонарушителей, из которых 8790 оштрафованы на сумму 24 миллиона рублей. Как и ранее, чаще всего к ответственности привлекались нарушители правил благоустройства.

Помимо этого, администрацией города установлено 167 видеокамер, восстановлены системы комплекса «Безопасный город», добавлена функция распознавания лиц. Общее число камер увеличено в 1,5 раза.