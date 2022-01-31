Более 13 тысяч малышей родилось за прошлый год в Хабаровском крае. Об этом после подведения итогов работы за 2021 год сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства региона.

Мальчиков в прошлом году на свет появилось больше, чем девочек – 6724 человека. Чаще всего им давали имена Артем и Александр. Также многие родители решили назвать сына Михаилом, Максимом, Дмитрием, Матвеем, Иваном, Романом, Кириллом или Тимофеем. Некоторые, наоборот, проявили оригинальность и выбрали такие имена, как Григ, Данте, Натанаэль, Юки и Ялу.

Девочки, впрочем, по количеству новорожденных ненамного отстали от мальчиков. Их родилось 6667. Самые популярные женские имена 2021 года – София, Алиса, Анна и Ева. Реже девочек стали называть Миланами, Полинами, Ксениями, Валериями, Варварами, Дарьями, Екатеринами, Верониками, Елизаветами и Аринами. Зато в 2021 году зарегистрированы такие редкие имена как Авигея, Агнесса, Алеста, Вивея, Виринея, Даная, Милентина, Стефанида, Эра и Ясна-Мария.

Отметим, что по количеству родившихся лидирует столица края – 7150 детей в 2021 году приняли хабаровские врачи. Около 2200 новых жителей появилось в городе Комсомольске-на-Амуре.