Работы по очистке улично-дорожной сети города продолжаются в круглосуточном режиме.

По информации городского управления дорог и внешнего благоустройства, сегодня ночью на расчистку магистралей была привлечена 31 спецмашина. К примеру, проводился вывоз снежных валов на Уссурийском бульваре от Комсомольской до Пушкина и на улице Королева от Калараша до Юности. От наката убирался участок на улице Павла Морозова от Богачева до Запарина. Посыпка противогололедными материалами проводилась в Кировском и Краснофлотском районах. Очистку и вывоз снега организовали на парковочных карманах по улице Серышева.

Сегодня днем предприятия МУП «Южное», МУП «Восток» и МБУ «Север» на трассах задействуют 43 спецмашины. Также к этой работе привлечен 41 рабочий.

Всего с 8 ноября 2021 года организациями использовано более 16 тысяч тонн песчано-соляной смеси, 112 тонн реагента, 21 тонна соли. Вывезено 153 тысячи кубометров снега.