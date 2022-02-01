Почти 27,6 тысячи семей в Хабаровском крае получили выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом по итогам января сообщило краевое министерство социальной защиты. Выплаты были предоставлены на 32786 детей. Общая сумма бюджетных расходов на это составила 556 млн рублей. В ведомстве напомнили, что с этого года размер пособий увеличился.

— В связи с изменением величины прожиточного минимума для детей на 2022 год были установлены новые размеры выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Так, базовый размер составляет 9293 рубля. Отдельные семьи получили суммы из расчета 75% величины прожиточного минимума – 13939 рублей. Большинство семей получают 100% — 18586 рублей, что на 1472 руб. больше, чем в 2021 году. Все пособия были выплачены уже в новом, повышенном размере, — отметила заместитель министра социальной защиты края Наталья Нелюбина.

Она напомнила, что право на ежемесячную выплату имеют малообеспеченные семьи, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения. В 2022 году этот порог составляет 16871 рубль. Для расчета нужно использовать сведения о доходах, полученных семьей за год, предшествующий 4 месяцам до назначения выплаты. Все, кто попадает по этим критериям, могут подать заявления в центры социальной поддержки по месту жительства, МФЦ или через единый портал Госуслуг. Назначаются выплаты на год, затем необходимо вновь обратиться с заявлением.

Напомним, что в декабре прошлого года Президент России Владимир Путин поручил разработать целостную систему поддержки семей с детьми, которая должна охватить все сферы и меры социальной помощи. Главная цель такого шага – стимулировать россиян на создание больших семей. Глава государства подчеркнул, что нужно будет устранить разрывы в мерах поддержки, касающиеся возраста детей.

Сейчас в Хабаровском крае власти поддерживают семьи с детьми по широкому спектру направлений. В регионе действует отдельный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который реализуется в рамках национального проекта «Демография». В 2021 году на него было выделено 4,6 млрд рублей – как из федерального, так и из краевого бюджетов. Из этих средств сейчас производятся все имеющиеся в регионе выплаты семьям: при рождении либо усыновлении первого, а также третьего ребенка, региональный материнский капитал, на проведение ЭКО, а также ряд других.