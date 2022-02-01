Очередная крупная партия вакцины «Спутник Лайт» в размере 20 000 доз прибыла в регион. Ее распределили по 33 медицинским организациям края.

Вакцина против коронавирусной инфекции в Хабаровский край поступает регулярно. Всего с начала кампании по вакцинации в регион доставлено почти 850 тысяч доз четырех видов вакцин. Так, для иммунизации взрослого населения используют «ГамКовидВак» («Спутник V»), «Ковивак», «ЭпивакКорона», а также «Спутник Лайт». Для вакцинации подростков в регион поступила вакцина «ГамКовидВакМ».

— Вакцина для подростков 12-17 лет в количестве 720 доз поступила в девять медорганизаций края. С наращиванием темпов производства вакцины, она будет равномерно поступать в регионы. «Спутник Лайт» в крае активно используют для ревакцинации – те, кто делал прививку шесть месяцев назад, проходят повторную вакцинацию. Это позволяет поддерживать высокий титр антител к коронавирусной инфекции в сложной эпидемиологической обстановке. В регионе уже 99 316 человек прошли повторный курс вакцинации, — рассказал заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Алексей Веселов.

Жителям старшего возраста, а также тем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, для ревакцинации рекомендуется использовать двухкомпонентную вакцину «ГамКовидВак» («Спутник V»). В Хабаровском крае 177 741 житель старше 60 лет уже получил иммунитет к коронавирусной инфекции. Коллективный иммунитет в регионе составляет 72,4%. Вакцинировано от COVID-19 619 397 человек, полностью завершили вакцинацию 574 272 жителя края.