Волонтерам акции #МыВместе безвозмездно передали 100 тысяч сертифицированных медицинских масок. Их изготовила хабаровская компания «Фортуна мед». Таким образом, социально ответственный бизнес встроился в работу краевых властей по борьбе c COVID-19.
— Сейчас нам всем особенно важно соблюдать масочный режим. И очень радует, что на территории края есть такие социально ответственные предприятия. При поддержке министерства промышленности края они производят сертифицированные медицинские маски отличного качества, целую партию которых предоставили волонтерам, — прокомментировал заместитель министра промышленности и торговли края Дмитрий Тенетко.
В настоящее время в рядах волонтерского движения #МыВместе более 1400 активистов края, которые отрабатывают поступающие в региональный штаб заявки от населения на покупку и доставку продуктов, товаров первой необходимости и лекарств. Также добровольцы оказывают помощь с автотранспортом и выполняют посильную работу в местных больницах, поликлиниках, пунктах вакцинации.
— Сейчас, в виду возможного высокого темпа распространения новой коронавирусной инфекции из-за штамма «Омикрон», краевой волонтерский корпус усиливает свою работу. И такая помощь для нас — бесценный вклад, волонтеры очень нуждаются в средствах индивидуальной защиты, – отметил начальник управления молодежной политики главного управления внутренней политики края Сергей Нагорняк.
Добавим, предприятия региона активно включаются в борьбу c COVID-19 с самого начала пандемии. Многие компании перепрофилировали производство, освоили выпуск дезинфицирующих средств. Несколько предприятий обеспечили бесперебойную доставку кислорода для медучреждений. А Дальхимфармзавод выпускает целую линейку лекарственных средств, которые используются для лечения коронавирусной инфекции.
Эта запись была опубликована 02.02.2022в 08:35. В рубриках: Общество.
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