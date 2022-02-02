Волонтерам акции #МыВместе безвозмездно передали 100 тысяч сертифицированных медицинских масок. Их изготовила хабаровская компания «Фортуна мед». Таким образом, социально ответственный бизнес встроился в работу краевых властей по борьбе c COVID-19.

— Сейчас нам всем особенно важно соблюдать масочный режим. И очень радует, что на территории края есть такие социально ответственные предприятия. При поддержке министерства промышленности края они производят сертифицированные медицинские маски отличного качества, целую партию которых предоставили волонтерам, — прокомментировал заместитель министра промышленности и торговли края Дмитрий Тенетко.

В настоящее время в рядах волонтерского движения #МыВместе более 1400 активистов края, которые отрабатывают поступающие в региональный штаб заявки от населения на покупку и доставку продуктов, товаров первой необходимости и лекарств. Также добровольцы оказывают помощь с автотранспортом и выполняют посильную работу в местных больницах, поликлиниках, пунктах вакцинации.

— Сейчас, в виду возможного высокого темпа распространения новой коронавирусной инфекции из-за штамма «Омикрон», краевой волонтерский корпус усиливает свою работу. И такая помощь для нас — бесценный вклад, волонтеры очень нуждаются в средствах индивидуальной защиты, – отметил начальник управления молодежной политики главного управления внутренней политики края Сергей Нагорняк.

Добавим, предприятия региона активно включаются в борьбу c COVID-19 с самого начала пандемии. Многие компании перепрофилировали производство, освоили выпуск дезинфицирующих средств. Несколько предприятий обеспечили бесперебойную доставку кислорода для медучреждений. А Дальхимфармзавод выпускает целую линейку лекарственных средств, которые используются для лечения коронавирусной инфекции.