Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Хабаровском крае сообщает, что за сутки госпитализирован 141 человек. С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.

На ИВЛ находится 51 человек, на кислородной поддержке – 711 человек.

Показатель тестирования – 434,1 на 100 тыс.населения.

В регионе выздоровело 347 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 127 089. Выявлено 638 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 22,5%.

На лечении с COVID-19 находится 6 435 пациентов, 1255 стационарно, 5 180 амбулаторно.

В регионе развернуто 2511 коек, загруженность 49,98%, свободно в крае 1256 коек.

В Хабаровском крае скончалось 2 пациента, у всех был получен положительный результат теста на COVID-19. По данным ЗАГС умерло 53 человека.

Коллективный иммунитет составляет 72,4%.

Привито от коронавирусной инфекции 619 397 человек, полностью завершили вакцинацию 574 272 человека. Ревакцинировано 99 316 жителей.