Собранных Северным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доказательств оказалось достаточно для постановления судом обвинительного приговора в отношении двух жителей гор. Хабаровска. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренныхп. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Следствием и судом установлено, что находясь в Краснофлотском районе гор. Хабаровска в вечернее время 30 марта 2021 года двое местных жителей на автомобиле подъехали к незнакомому им мужчине, и предложили ему сесть в автомобиль. Заподозрив, что в отношении него может быть совершено преступление, мужчина побежал к стоящему неподалеку административному зданию, где заперся. Злоумышленники дождались, пока мужчина покинет здание, после чего схватили его и против воли усадили в автомобиль, заблокировав замки дверей. Один из них несколько раз ударил мужчину, и отобрал у него сумку, с находившимся в ней имуществом. После того, как один из похитителей покинул автомобиль, потерпевшему удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы.

По уголовному делу проведен широкий круг следственных и процессуальных действий, в том числе назначены и проведены ряд экспертиз, опознаний, допрошены свидетели и очевидцы случившегося, неоднократно проводились очные ставки. Вину в совершении инкриминируемого преступления соучастники не признали.

Суд признал мужчин виновными в совершении инкриминируемых им преступлений, назначил одному из них наказание в виде 5 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а другому в виде 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии особого режима.