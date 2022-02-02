Логистические проблемы портов на Дальнем Востоке обсудили на совещании, которое провел вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Как было отмечено на заседании, из-за возросшего грузопотока возникают задержки по отправке, в том числе в рамках северного завоза. Для решения вопроса Юрий Трутнев предложил создать специальную единую компанию, которая позволила бы удешевить доставку социально значимых грузов и сделать ее более надежной.

– Мы хотим защитить северный завоз с точки зрения того, чтобы продукты, медикаменты, другие необходимые грузы люди получали в любом случае, что бы ни происходило на логистических коридорах. Мы говорили о том, что у нас есть созданная по решению Президента РФ единая авиакомпания. Она уже сегодня предлагает больше доступных рейсов для жителей. Появилась возможность строить и заказывать новые самолеты. Может быть, и для северного завоза нам надо создать отдельную компанию, – отметил полпред.

Среди нынешних проблем северного завоза он назвал недостаток судов и их старение, а также высокую стоимость продуктов.

– Нам надо сделать так, чтобы северный завоз осуществлялся как можно более дешево. Сегодня и состояние судов, их типы, размеры, приводят, собственно говоря, к такому искусственному, но значительному удорожанию перевозки. Кроме того, вообще надо подумать, что делать с недостатком судов и их старением, – подчеркнул вице-премьер.