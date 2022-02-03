Уменьшить налог на имущество могут в Хабаровском крае отдельные категории граждан. Для оформления льготы необходимо обратиться в налоговую службу с соответствующим заявлением. Сделать это предлагает Управление ФНС России по Хабаровскому краю. Ведомство рассмотрит документы и рассчитает уменьшенную сумму. Отчетным периодом сейчас считается 2021 год.

– Получить льготу могут инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, дети-инвалиды, пенсионеры, физические лица, перенесшие лучевую болезнь, а также владельцы личных подсобных хозяйств, дач и огородов, если площадь их строений не превышает 50 кв. м. Также уменьшить налог разрешается многодетным семьям, в которых трое и более детей. Они должны направить заявление в налоговый орган через электронный сервис ФНС России «Личный кабинет для физических лиц». Можно подать заявление при личном визите в налоговую инспекцию, через отделения МФЦ, а также отправить по почте. В целом региональными льготами по имущественным налогам в нашем регионе пользуются около четырех тысяч граждан, – пояснила начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Хабаровскому краю Инна Пронина.

В первую очередь обратиться с заявлением нужно физлицам, у которых в течение прошлого года впервые возникли основания для использования льготы, но они об этом не сообщали. Если же такое заявление ранее направлялось в налоговый орган и в нем не указывалось, что льгота будет использована в ограниченный период, повторно предоставлять заявление не требуется. К заявлению налогоплательщики могут приложить документы, подтверждающие право на льготу. Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем имущественным налогам поможет электронный сервис ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Там можно получить и информацию о том, как исчисляются имущественные налоги в муниципальных образованиях, в том числе, ознакомиться с нормативными документами, определяющими порядок расчета налогов, предоставления льгот.

– Если налогоплательщик из указанных категорий не представил заявление о предоставлении льготы или не сообщил об отказе от ее применения, то она может быть начислена и автоматически на основании сведений, полученных налоговым органом самостоятельно из баз данных. Однако во избежание ошибок лучше подать заявление лично, – подчеркнула Инна Пронина.

Напомним, что в этом году автовладельцы в Хабаровском крае получат уведомления об уменьшенном транспортном налоге. Ставки транспортного налога, высокие для многих жителей края, по инициативе губернатора региона Михаила Дегтярева были снижены с 1 января 2021 года. Так, с учетом мощности двигателя, на автомобили возрастом от 3 до 10 лет налог в сравнении с прошлым годом был снижен в среднем на 11%, старше 10 лет – на 29%. Для многодетных семей была предусмотрена дополнительная льгота: на один легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил ставка транспортного налога снижена в два раза. Кроме того, с 1 января 2022 года вступил в силу еще один закон о снижении транспортного налога в регионе. На 50% стал меньше размер ставок налога для электромобилей.