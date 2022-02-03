Сегодня, 3 февраля, заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Прохорец побывал на мебельной фабрике, где ознакомился с производством и пообщался с руководством.

Как рассказала исполнительный директор фабрики «Династия» Виктория Черная, мебельщики смогли выстоять в период коронавируса. Для того чтобы сохранить предприятие, была усилена реализация продукции через онлайн-площадки, а также реализован ряд мер, позволяющих сохранить портфель заказов на стабильном уровне.

Сейчас фабрика не стоит на месте, а старается расти и развиваться, чтобы улучшать виды выпускаемой продукции. К примеру, недавно в цехе компании появился новый японский станок, работающий исключительно на краске из Страны восходящего солнца. Он предназначен для нанесения принтов на мебельные фасады. Оборудование позволяет печатать любой рисунок, в том числе 3D-изображения. Также есть возможность лакировать изделие.

«Сам по себе станок является новинкой для города. Раньше для печати приходилось возить детали на сторонние предприятия, занимающиеся фотопечатью. Сегодня есть спрос на яркую и цветную мебель. Создано много коллекций, позволяющих выбрать готовое решение», — рассказала спикер.

Также Виктория Черная поделилась, что это не все новшества на производстве. Ранее было также обновлено оборудование в одном из цехов, которое позволило улучшить качество выпускаемой продукции.

«Стараемся уделять внимание всем предприятиям, которые работают на территории Хабаровска. Вникать в их проблемы и понимать, какую помощь им может оказать муниципалитет. Сегодня их стабильная работа обеспечивает наполняемость бюджета города, что позволяет улучшать жизнь в городе. Отрадно, что здесь используются отечественные сертифицированные комплектующие. Только на производстве трудится порядка 40 человек, еще есть сотрудники в магазинах. Сейчас фабрика динамично развивается, есть представительства в разных городах, в том числе в столице нашей страны. Это говорит о том, что руководство организации движется в верном направлении», — сказал Александр Прохорец.

Спикер подчеркнул, что администрация города старается оказывать посильную помощь предприятиям. К примеру, в прошлом году по обращениям руководителей организаций, в том числе мебельной фабрики, а также жителей частного сектора была отремонтирована улицы Двойная. Здесь выполнен полный комплекс работ: сформировано основание, уложен асфальт.