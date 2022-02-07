Морские и речные круизы должны стать максимально доступными для граждан. В России планируется увеличить количество таких путешествий и сделать их комфортными и привлекательными. Это предусматривает Концепция развития круизного туризма до 2024 года, которую накануне утвердил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Расширять маршрутную сеть планируется в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. Здесь будут создаваться новые экскурсионные программы с посещением особо охраняемых природных территорий. В документе также обозначена необходимость развития инфраструктуры круизного туризма и господдержки предприятий, участвующих в ее создании. В числе прочего, в концепции запланирована реконструкция и модернизация портов в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре и Амурске.

– В документе также говорится, что особенно перспективны в развитии круизного рынка территории, где проходят крупные реки. В Хабаровском крае это, конечно же, Амур. Уверены, что возрождение круизов по нашей реке будет положительно воспринято местными жителями и гостями региона, а также даст дополнительный импульс развитию туризма и индустрии гостеприимства в регионе, – отметили в министерстве туризма края.

Еще одна важная задача, обозначенная в концепции, – подготовка кадров. В частности, планируется усовершенствовать образовательные программы в области круизной индустрии для студентов колледжей и вузов, а также создать площадки для их практического обучения на базе ведущих круизных компаний.

Добавим, концепция подготовлена в рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года. План мероприятий по ее реализации будет разработан Ростуризмом и внесен в Правительство РФ до 1 июля 2022 года.