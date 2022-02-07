В фокусе — «Интересная работа, достойная зарплата» и «Край инноваций и новых возможностей».

Михаил Дегтярев напомнил: ускоренный подъем Дальнего Востока – задача, поставленная президентом России. Ключевые акценты программы развития края смещены на формирование достойной и комфортной среды для жизни.

— Для этого нам потребуются крупные вложения в модернизацию социальной инфраструктуры, в объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обслуживания, в проекты городской среды. Нужно сделать ощутимым, реальным рост зарплат и доходов наших жителей, повышение благосостояния семей, — подчеркнул губернатор.

Главным образом, добиться намеченного позволит развитие экономики, запуск новых предприятий и производств, увеличение их оборотов и прибыли. Как следствие, главная задача ближайших лет – ускоренные темпы экономического роста. Серьезное доказательство верно выбранного пути – увеличение индекса промышленного производства Хабаровского края. По сравнению с предыдущим периодом он «прирос» на 7,3 процента. В среднем по стране этот показатель – 5,3 процентов.

— Заделы есть. Наша экономика полностью восстановилась до «допандемийного» уровня и превысила его. Определены пять центров экономического роста и пакет инвестпроектов, который оценивается в 7 трлн рублей. Из них 130 в сумме 2,5 трлн рублей – в стадии реализации и высокой степени готовности. По этим проектам мы видим 40 тысяч дополнительных рабочих мест. Мы имеем поддержку со стороны президента страны Владимира Владимировича Путина, на уровне федерального правительства, ключевых вице-премьеров и госкорпораций, — продолжил губернатор.

Благодаря целенаправленной и поступательной реализации единой стратегии развития края объемы валового регионального продукта будут удвоены до 1,7 трлн. рублей уже к 2026 году. Как отметила первый заместитель председателя краевого правительства Мария Авилова, для этого важно действовать сразу в четырех направлениях: форсированного развития ключевых отраслей, роста эффективности производства, инвестпроектов и продвижения инвестиционного экспортного потенциала.

Вместе с тем, исполнение проектов невозможно без инфраструктурной поддержки. Льготный режим территорий опережающего развития как раз заявлен как одно из эффективных решений этой задачи. В настоящее время регионом заключены соглашения с 75 резидентами. Общий объем вложений в сопутствующую инфраструктуру до 2025 года составляет около 6 млрд. рублей.

Однако с 2022 года полномочия по строительству объектов и сооружений, призванных обеспечить успешную реализацию инвестпроектов в рамках ТОР, перешло краевым властям. На эти цели регион получит более 1,4 млрд. рублей, из них 986 млн рублей предстоит освоить уже в этом году. Первоочередная задача – подготовить постановление о предоставлении субсидий управляющей компании ТОР «Хабаровск», которая и выступит основным застройщиком.