Кто не знает, в 1925 году было впервые опубликовано стихотворение Корнея Чуковского «Бармалей». И, кто бы мог подумать, что почти через сто лет после его публикации, как нельзя лучше, его смысл перефразировать в отношении современной школьной жизни.

Как назло, не идут молодые выпускники педагогических высших учебных заведений работать в современные школы учителями, только за редким исключением. Для них сегодня школа как Африка Корнея Чуковского с акулами, гориллами и крокодилами.

Так о чём речь?

— Товарищ учитель, разрешите обратиться? – шестиклассник Вова скромно подошёл к трудовику, немного запыхавшись, наверно, бежал сообщить важную накануне урока технологии, раньше это был обычный урок труда, новость.

— Слушаю тебя, друг сердешный Владимир,- трудовик пенсионного возрасту, можно сказать, пожилой мужчина почти 60, он же подполковник запаса, сегодня учитель двух предметов технологии и физики, глядя в глаза мальчику, не на шутку забеспокоился.

— Тут дело такое, серьёзное – продолжал, как теперь пишут по закону об образовании, обучающийся ребёнок в шестом классе.

— Неужели опять у тебя старшеклассники деньги требовали им отдать, — хотя какие теперь деньги, думал трудовик, всё можно купить по банковской карте, даже в школе, так что никто не станет у младшего по возрасту забирать её, опасно.

— Мы ставки сделали! – сказал, как выстрелил, и уставился на трудовика своими зеленовато-серыми глазами, застыл в ожидании.

— И что дальше? – трудовик был немногословным человеком, понимал толк, что слово не воробей, вылетит и, не поймаешь.

— Один мальчик из нашего класса решил на уроке технологии организовать тотализатор на деньги, — сосредоточившись, предварительно посмотрев на часы и убедившись, что до начала урока ещё время есть, уже неспешно продолжил свой рассказ, — все сбросились по 200 рублей.

— И в чём суть ставки? – заинтересовался учитель.

Наступило молчание. Слышно было, как тикают часы с оформлением в стиле «Гжель». Пожилой мужчина и мальчик смотрели друг другу в глаза, только вот у одного взгляд был спокойный и заинтересованный, а у другого встревоженный как под тяжестью страха. Первым нарушил молчание мальчик Вова.

— Паша предложил такую игру, типа как игра в кальмара, смотрели? – войдя во вкус рассказчика, слюна из уст мальчугана летела в разные стороны. Эх, если бы они с таким азартом отвечали на уроке! Цены бы не было таким детям! А тут про какого-то кальмара, да, вкусный продукт. Деликатес! Но, мысли трудовика о жареном кальмаре в майонезе пришлось забыть. Холодный пот выступил на лбу от того, что потом услышал трудовик из уст мальчика, — суть ставки в том, будете вы материться на уроке, на тех, кто из мальчиков будут всячески мешать вам вести урок.

— Ты на что поставил? – резко спросил трудовик.

— Вы материться не будете, — быстро ответил мальчик.

— И какое соотношение «за» и «против»?

— Девятнадцать к одному, — уже улыбаясь, как бы находясь в ожидании, что получит сладкую конфетку, ответил маленький человек лет двенадцати, может, впервые в жизни сделавший ставку на жизнь, как в кальмаре.

— Ты выиграл! – ответ из уст трудовика прозвучал громко, как точный выстрел.

В это время и прозвенел звонок на урок. Школьные мастерские принято посещать по этому, ставшему привычным для всех, электрическому сигналу. Кабинет повышенной опасности, однако! Раньше нельзя. Вова побежал за портфелем, который оставил в коридоре и, на удивление трудовика, на урок так и не пришёл. Предстояло выдержать испытание, хотя бы ради мальчика Вовы, который по непониманию, взял да и настучал на своих товарищей. Да, Павлик Морозов растёт, цены бы ему не было в сталинские времена. Сегодня бизнесмен!

— Внимание! Теоретическая подготовка. Тема урока «Разметка заготовки из древесины для изготовления простейшего изделия на токарном станке «Зубр» ЗСТД-350-1000». Прошу обратить внимание на слайд, — трудовик в привычном ритме начал вести урок. Но не тут-то было. Начался местный Ералаш. Полетели в разные стороны ручки и карандаши, организатор ставок мальчик Паша достал телефон и врубил на полную громкость песню Виктора Цоя «Группа крови», кстати, одна из любимых песен трудовика. Дети не обращали ни малейшего внимания на вежливые замечания пожилого учителя. Да что там учитель. Ставки сделаны!

— Дети, тихо. Я выйду на минутку, по делам, в туалет, — обычно учитель редко оставляет детей одних. Но здесь особый случай, ведь не зря военная офицерская служба трудовика начиналась в радиоразведке, надо подслушать. Шум и гам усиливался с каждой минутой.

Закрыв плотно за собой дверь, трудовик якобы пошёл в туалет, но по коридору зашёл в соседнюю комнату, электрощитовую, находившуюся сзади у детей, налил чашечку кофе, достал домашнее печенье и принялся с удовольствием слушать речи «крутых пацанов».

— Всё идёт нормально, надо добавить жару, — во всю глотку орал известный нам Паша, Павел Ознобин, — тебе Арсений поручается уронить свой стол, а ты, Артур, бросишь в сторону трудовика свой карандаш, только смотри, в глаз не попади, хотя, он в очках, — раздавал во все стороны указания новоявленный командир. Ощущение такое, что читаешь роман Достоевского «Бесы». Такому бы митинги проводить, на киевском майдане, их человек, учиться не желает, а командовать любит, точнее, власть. Ничего, на этот раз стерпим. Чаще детские речи приходиться слушать перед уроком, когда все стоят в коридоре. Всё слышно! Только успевай анализировать. Так значит, стол валить будут. Ну что же, посмотрим.

Трудовик поставил пустую кофейную чашку на стол, положил оставшееся печенье в коробку и вышел из своего убежища. Да, думал про себя трудовик, интересное поколение растёт. И что с ними родители сделали? Но, в любом случае, по мнению родителей виноватой будет школа.

— Так, дети, подведём итоги. Обучающийся Ознобин Павел выходи с тетрадью, — и тут трудовик прочитал в глазах мальчика настоящий испуг, как перед казнью. А ведь только что он мнил себя на баррикадах, защитником всего человечества от большой угрозы под названием «трудовик», — читай определение, что такое разметка, то, что ты должен был переписать с представленного на экране слайда. И выучить наизусть!

— Я ничего не записал, — промямлил наш испуганный герой Пашка.

— Обучающийся Ознобин Павел, за работу на уроке оценка «два», то есть неудовлетворительно, — лопнул, как воздушный шарик у Пятачка, дутый героизм мальчика Паши на глазах у тех, кем только что руководил.

По правилам, чтобы урок состоялся, по вертикали должно быть не менее пяти оценок. Пять двоек за работу на уроке для шестого класса есть красивая картина для родителей.

На следующий день прибегает радостный мальчик Вова.

— Товарищ учитель! Спасибо вам! Вот ваша доля! – и отсчитывает из денежной пачки одну тысячу рублей, — вы отлично справились со своей задачей!

Такого поворота событий трудовик с десятилетним учительским стажем и тридцатилетним офицерским никак не ожидал. Да, нравы у современных детей никак не ограничены никакой моралью.

— Понимаешь, Владимир, школа это не биржа, не тотализатор, не Лига ставок. Школа есть государственная образовательная организация, и проводит государственное образовательное мероприятие. Здесь услуги не оказываются! Ты это понимаешь? – улыбка с лица мальчика мгновенно исчезла, — да, я тебя понимаю, тебе удалось заработать такие большие деньги, — продолжал свою речь трудовик, — но эти деньги несут в себе заряд ненависти к нормальным человеческим отношениям. Первое, ты настучал на своих товарищей по классу. Второе, ты участвовал в оскорблении пожилого человека, то есть, меня. И, третье, ты оскорбил офицера русской армии, ведь бывших офицеров не бывает. А офицер это я.

Как и вчера, часы «Гжель» по-прежнему отстукивали каждую секунду жизни для военного пенсионера и, возможно, будущего пенсионера, если повезёт дожить до такого возраста. Также, слышен был каждый шорох стаи воробьев на абрикосе перед окном школьной мастерской. Тишина!

— А почему офицеров бывших не бывает? – пытаясь уйти от неприятной темы, задал свой вопрос мальчик Вова.

— Военная Присяга! Она на всю жизнь. И для меня это главная в моей жизни ставка! А давал клятву Военной Присягой на верность Отечеству 4 августа 1980 года в Музее блокадного Ленинграда, на Московской площади города-героя Ленинграда.

— Простите меня, товарищ учитель! А что делать с деньгами? – вопросительно смотрел на трудовика этот не на шутку озадаченный мальчуган.

— Купи большой торт и всех угости! И больше никогда не играй в такие игры, хотя, процесс пошёл и, не только в вашем классе, по всей школе. Не к добру это. Никакого воспитания! – сказал трудовик, пожал мальчику руку в знак вечной дружбы и, спросил, что такое разметка заготовки.

Мальчик так и не смог ответить на поставленный вопрос. Называется, что сыграли в кальмара, как в песне.

Сыграли в кальмара

(песня в три куплета).

Дети сыграли в кальмара,

В школу позвали беду

И, учителя напрочь распяли,

Своей инстаграммой в аду.

Припев.

Зажглись дурные фонари,

Софиты прочь ушли со сцены

И, школьный вальс простой любви,

Исчез навеки с авансцены.

Дети учителя сдали,

Припаяли тюремный трояк

И, словесною славой стали,

Заказали весь этот бардак.

Припев.

Зажглись дурные фонари,

Софиты прочь ушли со сцены

И, школьный вальс простой любви,

Исчез навеки с авансцены.

Дети порвали струну,

Музыку счастья убили

И, сочинив мотив беды,

Горечью это залили.

Припев.

Зажглись дурные фонари,

Софиты прочь ушли со сцены

И, школьный вальс простой любви,

Исчез навеки с авансцены.

Сергей Роща (31.12.21)

P.S. Рассказ «Ставки сделаны» от 31 октября 2021 года был напечатан в газете «Хабаровский пенсионер» от 11 ноября 2021 года в номере 45 под названием «Игра в кальмара по-хабаровски». Стихи к песне публикуются впервые.

07 февраля 2022 года.

Сергей Роща