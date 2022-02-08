Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Хабаровском крае сообщает, что за сутки госпитализировано 120 человек. С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.

На ИВЛ находится 48 человек, на кислородной поддержке – 841 человек.

Показатель тестирования – 515,6 на 100 тыс. населения.

В регионе выздоровело 214 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 128 183. Выявлено 1568 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 7,65%. На лечении с COVID-19 находится 11 562 пациента, 1 568 стационарно, 9 994 амбулаторно.

В регионе развернуто 2546 коек, загруженность 61,59%, свободно в крае 978 коек.

В Хабаровском крае скончалось 3 пациента, у всех был получен положительный результат теста на COVID-19. По данным ЗАГС умерло 57 человек.

Коллективный иммунитет составляет 72%

Привито от коронавирусной инфекции 629 116 человек, полностью завершили вакцинацию583 217 человек. Ревакцинировано 105 422 жителя.