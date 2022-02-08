Пул «зеленых» производств в Хабаровском крае пополнят два предприятия — по переработке отходов бумажно-картонного и пивоваренного производств. Новые точки появятся на площадке ТОР «Хабаровск». Инвесторы планируют получить статус резидентов ТОР, рассказали в экономическом блоке правительства края

Напомним, в июле 2021 года Правительство РФ одобрило расширение границ ТОР «Хабаровск». На территории бывшего картонно-рубероидного завода запустят линию по переработке картона и наладят производство сухого корма для животных из пивоваренных отходов.

Как сообщили в АНО «Агентство по привлечению инвестиций и развитию инноваций», первый инвестор — «ДВ Сеньхе» — начал работать в регионе в 2017 году, запустив производство бумаги и картона. До недавнего времени продукция в основном экспортировалась в КНР, на внутренний рынок направлялось около 10%. С запуском нового производства в планах инвесторов нарастить российскую долю сбыта до 30%.

— В прошлом году компания пришла в агентство с планами расширения производства, предложив ввести новую «зеленую» линию по переработке отходов бумажно-картонного производства. Она будет расположена под одной крышей с основным предприятием. По сути, предложена модель безотходного производства, — рассказал директор АНО «АПИРИ» Андрей Дымченко.

Объем заявленных инвестиций во вторую очередь проекта составит 263 млн рублей, количество рабочих мест – 85.

Ассортимент расширят за счет нового продукта — гофрокартона, который востребован в упаковочной промышленности и прочих отраслях. С вводом второй линии объем выпускаемой продукции возрастет с двух тысяч до пяти тысяч тонн в месяц.

Также на территории ТОР «Хабаровск» рядом с бумажно-картонным производством, второй инвестор — ООО «Продинвест Восток» — планирует открыть предприятие по изготовлению продукции из отходов пивоваренного производства. Интересу инвесторов к этой площадке способствовала ее обеспеченность необходимой инфраструктурой: коммунальной и инженерной.

— Компания намерена открыть производство высококачественного сухого комбикорма для крупного рогатого скота. По планам инвестора, партнером по поставке сырья – пивного сусла – выступит пивоваренный завод «Балтика-Хабаровск». Предполагается, что Хабаровский край станет пилотным регионом для реализации такого проекта. В дальнейшем этот опыт может быть распространен и на другие субъекты Дальнего Востока, — пояснил Андрей Дымченко.

В рамках этого проекта планируется создать 18 рабочих мест, объем инвестиций — 5,5 млн рублей.

С получением статуса резидентов ТОР обе компании смогут воспользоваться разнообразными налоговыми льготами и преференциями. Основная цель всех мер поддержки – создание комфортных условий работы, защита интересов инвесторов.

Отметим, что этой теме также будет посвящено запланированное на 9 февраля заседание проектного офиса правительства края по управлению инвестклиматом. В рамках совещания планируется обсудить вопросы совершенствования регламента сопровождения инвестпроектов, а также работу новых цифровых сервисов для инвесторов.