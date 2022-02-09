Последняя декада ноября 2004 года для подполковника Дубравы начальника отдела боевой подготовки 11 отдельной Дальневосточной армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ознаменовалась неожиданным назначением на новую, только что введённую должность помощника командующего армией – начальника службы информации и общественных связей.

По задумке Министра обороны Российской Федерации Сергея Иванова необходимо было гнать пургу по всем направлениям, а точнее, то обманывать народ о якобы прекрасном состоянии Вооружённых сил Российской Федерации.

Тогда на военном аэродроме «Переяславка», что под Хабаровском, летали всего два бомбардировщика Су-24М из 40 машин по штату.

— Давай, заходи. Тут дело такое, даже и сам не знаю, с чего начать, — командующий армией генерал-лейтенант Игорь Васильевич Садофьев как-то, даже непривычно для него, приступил к чисто деловому разговору со своим начбоем.

— Внимательно слушаю, товарищ командующий, — сам подполковник был заинтригован такой постановкой вопроса.

— Короче! Назначаешься на новую по штатно-должностному расписанию должность, вот Выписка из Приказа Главкома генерала армии Михайлова, — в кабинете наступила тишина, не хватало только Савелия Крамарова с его знаменитой фразой, помните: «И тишина! И мёртвые с косами стоят».

Так в жизни получилось, что сам Главнокомандующий Военно-воздушными силами Российской Федерации генерал армии Владимир Сергеевич Михайлов и командующий Игорь Садофьев были женаты на сёстрах. Родственники! Отсюда и все кадровые вопросы решались со скоростью молнии, без какой-либо бюрократии.

— Готов приступить к исполнению обязанностей на новой должности,- бодро отрапортовал начбой армии.

— Ты подожди, не торопись. Нет никаких обязанностей, сам себе напишешь. Чем тебе надо будет заниматься, лично я не знаю. От тебя требуется одно, как можно больше репортажей. Чтобы Геббельс отдыхал, когда ты работаешь. Про нашу армию слышать должны везде! Телевидение, радио, газеты, журналы. И, этот, как его по-новому, Интернет, — видно, генерал вошёл в роль Остапа Бендера. Ходил по кабинету и, размахивая руками, размышлял, мечтал. Разве что про Васюки не говорил.

— Так точно, товарищ командующий! – громко отвечал новоиспечённый начальник пресс-службы армии.

— Одним словом, тебе надо стать королём пиара, хотя бы на Дальнем Востоке. Главком сказал, что в Сухопутных войсках есть способный парень, полковник Коношенков. Так что иди и думай, как и что делать. Думаю, что с твоей должности начбоя армии и с твоим заводским опытом по режиму секретности тебе будет проще. Работай на результат. Меня по пустякам не беспокой, я в этом не разбираюсь. Должно быть всё красиво, — и тут, теперь уже бывший начбой армии вспомнил слова из романа Достоевского «Идиот» о том, что «мир спасёт красота». Да, самому бы не стать на этой должности идиотом.

— Так точно, товарищ командующий! – в очередной раз отрапортовал подполковник Дубрава.

Будни начались ещё в кабинете командующего. В начале декабря 2004 года наш авиационный полк «Дзёмги» будет получать модернизированные истребители Су-27СМ от авиационного завода города юности. Всё рядом! Информация пока секретная, но готовиться надо.

— Обязательно должен быть священник. С этим вопросом сам определишься. Прилетят гости из Москвы, во главе с Главкомом, будут и корреспонденты, много, — командующий рисовал перспективы будущего пиара, ведь новость хорошая про новые, а точнее, то почти новые семь самолётов. – Должны быть и наши дальневосточные корреспонденты. Как ты будешь их отбирать, решай сам. Туда всех доставим нашим самолётом, проблем не будет. Иди, работай.

Поход во все хабаровские средства массовой информации не ознаменовался каким-либо восторгом от военной тематики, особенно на телевидении, когда с моей стороны было высказано пожелание, чтобы, в целях соблюдения режима секретности, в наших воинских частях работали одни и те же корреспонденты. Там все в один голос заявили, что выделят тех журналистов, кто не является, по их мнению, перспективными для их информационного дела.

Пришлось довольствоваться малым.

Из Хабаровска в Комсомольск-на Амуре летели на военном самолёте Ан-26. Погода была нелётная, шёл снег, сильный ветер. Командующий Садофьев принял решение лететь, так как самолёт Главкома Ил-62 уже два часа находился в воздухе и, надо было прилететь на «Дзёмги» раньше, чем московские гости.

На посадку шли вслепую, что же будет в итоге, никто не знал. Снег, сильный боковой ветер, наледь на полосе. Настоятель хабаровского Спасо-Преображенского собора Отец Георгий взял с собой икону Георгия Победоносца и весь полёт, примерно два часа, молился. Старичок Ан-26 выполнил посадку на одно колесо, прокатился, таким образом, по взлётно-посадочной полосе около минуты и, встал, как говорят, на обе ноги. Весь салон был в полном восторге, аплодисменты экипажу и, отдельно Отцу Георгию за его постоянные молитвы.

На следующий день авиационный полк принимал новые самолёты, отец Георгий освятил только те шесть, которые находились в заводском ангаре. Седьмой с бортовым номером 86 остался забытым, а спустя четыре года на нём разбился классный военный лётчик Олег Соболев. Есть ли в этом связь, самому Богу известно.

Завершался авиационный праздник большим банкетом в заводской столовой. То, что было в порядке вещей тогда, сегодня вряд ли прокатит. За столами, расставленными буквой «П» сидели военачальники, руководители края, заводское начальство, полковое командование. Гости пели песни, рассказывали анекдоты, интересные истории, произносили тосты. Хабаровских корреспондентов особенно заинтересовали известные военные лётчики-испытатели Квочур, Ткаченко, Богдан, Байнетов.

— Товарищ Главнокомандующий! Разрешите обратиться к командующему! – ещё недавно начбой армии, как, и положено, решил доложить своему непосредственному начальнику о том, что все хабаровские корреспонденты сидят за столом, у всех есть необходимые столовые приборы и еда по потребности. Главком кивнул головой.

— Садись с нами, герой! Никуда твои корреспонденты не денутся, пьём за авиацию, — Главком был старой, ещё брежневской закалки, понимал шутки, да и сам не прочь попудрить мозги, — ну ты и рассмешил меня, когда в Переяславке полёты с командиром устроили. Министр обороны сначала возмутился, но потом успокоился. А ты, Игорь, куда смотрел? Вот он и додумался один и тот же самолёт гонять в небо, с разными наклеенными бортовыми номерами. Китайцы все на уши встали, когда увидели репортаж, как двадцать бомбардировщиков за двадцать минут поднимаются в небо. Международный протест назревал! По Договору с Китаем от 24 апреля 1997 года о стокилометровой зоне с нашей стороны одновременно в небе не должно быть более пяти носителей ядерного оружия. А Су-24М является таковым. Пришлось китайцам объяснять, что у нас есть такой шутник. А что за икона у вашего батюшки?

— Георгий Победоносец из хабаровского Спасо-Преображенского собора, — не мешкая, ответил подполковник Дубрава.

После двенадцатого тоста за авиацию новоиспечённый пресс-секретарь армии отпросился у генерала армии на перекур, ведь всем желающим раздавали бесплатно сигареты «Парламент».

На лестнице, у входа в столовую и было определено место для курения. Здесь смешались все рядом и лётчики, и техники, и корреспонденты, разговоры шли только про самолёты. Дым стоял коромыслом.

— Внимание на проходе! Главнокомандующий Военно-воздушными силами России! – первый увидевший офицер подал команду в соответствии с Уставом. Все дружно расступились.

— Товарищ генерал армии, разрешите автограф на память! – Главком услышал обращение полкового офицера, улыбнулся и достал свой знаменитый паркер, приготовился.

Командующий Дальневосточной армией начал подавать сигналы своему начальнику пресс-службы, чтобы и тот взял автограф. Подполковник Дубрава начал шарить по карманам, кроме пачки сигарет больше ничего и не было, ещё купюра в одну тысячу рублей. Недолго думая, на удачу, сунул Главкому эту самую и единственную купюру на подпись.

— А это что такое? – генерал армии взял купюру и стал её внимательно рассматривать.

— Товарищ Главнокомандующий! У наших офицеров другой бумаги нет! – не растерялся генерал-лейтенант Садофьев.

На купюре появилась роспись заслуженного в авиационном мире уважаемого человека.

— Первый раз в жизни ставлю автограф на денежной купюре! И я представляю, кто эту денежку мне подсунул, не буду показывать пальцем, — генерал Михайлов вежливо протянул купюру со своей подписью её владельцу.

Что потом началось среди московских корреспондентов!

Ставки доходили до двадцати тысяч рублей за одну тысячу с автографом Главнокомандующего Военно-воздушными силами России генерала армии Михайлова. Не поддался соблазну начальник пресс-службы.

Знаменитая купюра, как часто в таких случаях бывает, к сожалению не сохранилась.

P.S. Рассказ «Автограф на купюре» от 24 ноября 2021 года был напечатан в газете «Хабаровский пенсионер» от 2 декабря 2021 года в номере 48 под названием «Автограф на купюре».

08 февраля 2022 года.

Сергей Роща