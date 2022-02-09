Итоги регистрации на прохождение Государственной итоговой аттестации – 2022 подвели в министерстве образования и науки Хабаровского края. Всего на сдачу ГИА по программам среднего общего образования подали заявки 6438 человек, из которых 6326 будут участвовать в ЕГЭ.

Заявления на сдачу Единого госэкзамена подали 542 выпускника прошлых лет. Еще 112 человек зарегистрировались на прохождение Государственного выпускного экзамена.

– По сравнению с прошлым годом в регионе увеличилась доля тех, кто выбрал информатику и ИКТ. Она составила 17,5%. Такой рост уже можно назвать традиционным. Выпускники все чаще связывают свое будущее с инженерными специальностями, языками программирования и другими перспективными «цифровыми» сферами деятельности, устойчивое развитие которых для края сейчас является очень важным, – отметила начальник отдела оценки качества подготовки обучающихся министерства образования и науки Хабаровского края Екатерина Кошельникова.

Наиболее популярным предметом по выбору у старшеклассников, как и в прошлом году, стало обществознание. Его будут сдавать больше половины выпускников края. Почти каждый пятый решил сдавать историю. На третьем месте оказалась биология. Выросло количество участников ЕГЭ по английскому языку – с 13,7% до 14,3%, по литературе – с 6,5% до 7,2%, по географии – с 2,9% до 3,2%. Наименее популярными предметами по выбору являются китайский и немецкий языки. На них зарегистрировались девять и один выпускник соответственно.

Напомним, расписание проведения экзаменов в 2022 году уже утверждено приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора: досрочный период будет проходить с 21 марта по 18 апреля, основной – с 26 мая по 2 июля, дополнительный – с 5 по 20 сентября.