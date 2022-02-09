Новое оборудование установили в Хабаровском центре социальной реабилитации инвалидов. Как сообщили в министерстве социальной защиты края, оно позволит расширить возможности реабилитации инвалидов, а также пополнит ассортимент специальных средств, предоставляемых жителям региона в прокат. Оборудование было закуплено в рамках реализации государственной программы «Доступная среда». На эти цели в 2021 году было выделено 19,4 млн рублей, 10,2 млн из них – средства федерального бюджета.

Среди средств, закупленных в прошлом году центром социальной реабилитации инвалидов, – переносной физиотерапевтический аппарат для лечения заболеваний бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата, массажное кресло, прибор для аэроионотерапии для реабилитации после перенесенной инфекции COVID-19 и другая техника.

– В этот раз центр также получил оборудование для внедрения новых методик, например, для восстановления после инсульта. Это аппарат для проведения высокотоновой терапии, который позволяет использовать для лечения переменный синусоидальный электрический ток. Еще одно приобретение – перчатка-тренажер с биологической обратной связью для восстановления мелкой моторики. С ее помощью реабилитация проходит в процессе игры. Упражнения в составе этой игры подстраиваются под возможности пациента на основе данных, которые считывает сам гаджет, – рассказали в министерстве социальной защиты.

За два предшествующих года в учреждение также поступили роботизированный тренажер, мультимедийная реабилитационная система с биологической обратной связью, массажеры и другие устройства. В итоге в настоящее время прокатный фонд центра составляет 486 различных средств реабилитации. Это оборудование нуждающиеся граждане могут взять во временное пользование, чтобы продолжать занятия на дому.

– С 2019 года на территории края реализуется новое направление «доступной среды» – формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Оно позволит создать систему ранней помощи семьям, «приблизить» реабилитационные услуги к месту жительства инвалидов, начинать реабилитационные мероприятия в сокращенные сроки, обеспечить их преемственность на разных этапах, внедрить систему сопровождаемого проживания для инвалидов с ментальными нарушениями здоровья как альтернативу психоневрологическим интернатам. Обновление материально-технической базы краевого центра реабилитации инвалидов – часть этой работы, – добавили в ведомстве.

Отметим, что на территории Хабаровского края проживает 66,5 тысячи инвалидов, из них 5,3 тысячи – дети. КГБУ «Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов» открыто в столице региона в 2006 году. Ежегодно курс восстановления в учреждении проходят более тысячи человек: инвалиды и граждане старше 60 лет без группы инвалидности. Иногородним жителям региона на период реабилитации предоставляется место в отделении временного проживания.