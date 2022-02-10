S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, предлагает путешественникам приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам на 2022 год в рамках Постановления Правительства РФ № 215. Льготные тарифы доступны на прямых рейсах из Москвы, Новосибирска, Владивостока и Иркутска, а также на некоторых маршрутах с пересадками.

Билеты по субсидированным тарифам возможно приобрести на собственные рейсы S7 Airlines, которые будут выполняться до 31 декабря 2022 года. Специальные тарифы предлагаются в рамках государственных программ обеспечения доступности авиаперевозок на прямых рейсах S7 Airlines:

из Москвы в Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Норильск, Читу, Благовещенск;

из Новосибирска в Симферополь, Читу, Магадан, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Норильск, Улан-Удэ;

из Иркутска в Санкт-Петербург,Симферополь, Магадан.

С пересадкой можно приобрести билеты по специальным ценам:

в Санкт-Петербург из Владивостока, Магадана, Мирного, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Читы;

в Краснодар из Магадана и Читы;

в Симферополь из Абакана, Барнаула, Благовещенска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Томска и Хабаровска;

в Сочи из Благовещенска, Калининграда, Магадана и Читы;

в Екатеринбург из Благовещенска, Калининграда и Читы;

в Красноярск из Благовещенска и Хабаровска;

в Анапу из Мирного;

в Москву из Полярного;

во Владивосток из Минеральных Вод.

Специальные тарифы на данные рейсы доступны для граждан Российской Федерации в возрасте до 22 лет включительно, для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет) и многодетных семей. Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и сопровождающим их лицам, сопровождающим детей-инвалидов, а также инвалидам с детства второй или третьей группы.

Кроме того, билеты по субсидированным тарифам могут приобрести все граждане РФ, зарегистрированные в Дальневосточном федеральном округе. Для них доступны специальные цены на прямые рейсы из Москвы в Благовещенск, Улан-Удэ и Читу, а также на рейсы из Благовещенска в Санкт-Петербург с пересадкой.

ВоВладивостокпоспецтарифаммогутдобратьсядетидо 17 лет, отправляющиеся во Всероссийский детский центр «Океан». Им доступны прямые рейсы из Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Южно-Сахалинска, Магадана, Якутска.

Подробная информация о правилах приобретения билетов по субсидируемым тарифам доступна на сайте авиакомпании. Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложения для iPhone и Android и во всех офисах продаж. Все билеты по субсидированным тарифам оформляются без сборов во всех каналах продаж S7 Airlines. На официальном сайте и в приложении S7 Airlines билеты по спецтарифам уже могут приобрести путешественники до 22 лет включительно, старше 55 (для женщин) и 60 лет (для мужчин)и жители Дальнего Востока. Для субсидируемых тарифов действуют такие же правила, как и для тарифов группы Эконом Standard.