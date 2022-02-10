Очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции прошло в правительстве Хабаровского края. Вторую неделю подряд специалисты фиксируют увеличение заболеваемости COVID-19: за неделю зарегистрировано 5836 случаев, на предыдущей неделе было 2647. Высокий прирост заболеваемости наблюдается в городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, имени Лазо, Советско-Гаванском, Солнечном и Ванинском муниципальных районах края.

В текущей эпидемиологической ситуации показательным является ежесуточное количество госпитализированных с диагнозом коронавирусная инфекция. Несмотря на кратное увеличение числа пациентов с таким диагнозом, каждый день на стационарное лечение направляется не более 180 жителей региона.

– С одной стороны радует, что заболевание протекает легче, нежели при заражении штаммом «дельта». Однако абсолютное количество пациентов увеличилось в разы. На пике распространения «дельты» фиксировалось 500 случаев, сейчас эти цифры в три раза выше. Соответственно, даже если показатели госпитализации составляют 10%, то с учетом количества заболевших, это вполне сопоставимо с той нагрузкой, которая была на пике волны «дельты». Большая нагрузка ложится на первичное звено здравоохранения, в том числе и по детскому населению. В последнюю неделю показатель заболеваемости среди этой группы возрос до 180%, – рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

На прошлой неделе был увеличен детский коечный фонд для маленьких пациентов с коронавирусной инфекцией. В регионе развернуто 140 коек в детских краевых больницах. Всего в 22 медицинских организациях развернуто 2 546 коек для жителей с COVID-19, загруженность составляет 63%. Работает 15 КТ-центров. За последнюю неделю там провели свыше 4 000 исследований, в конце января эти цифры не превышали 3000.

– Показатель тестирования в Хабаровском крае составляет 546,6 на 100 тысяч человек, рекомендовано Минздравом Российской федерации – 300. Темпы не снижаем, ведь штамм «омикрон» в 25% случаев протекает в бессимптомной форме. В первую неделю февраля медики провели свыше 35000 ПЦР-тестов и экспресс-исследований. Для участия в оказании помощи в медицинских организациях края трудоустроено 686 студентов ДВГМУ и медицинского колледжа. Есть высокая потребность в волонтерах, пока в регионе только 21 человек помогает первичному звену, – рассказал министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Организована дистанционная выписка рецептов и доставка лекарственных препаратов на дом пациентам с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, отмечается рост заболеваемости среди подростков, а также в активной возрастной группе 30–49 лет. По профессиональному признаку наибольшее количество заболевших среди государственных и банковских служащих, работников сферы здравоохранения, образования, торговли продовольственными и непродовольственными товарами.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболело 142426 человек, выздоровело 128474. На лечении находится 12587 человек, из них амбулаторно – 10989 жителей края. За прошедшие сутки выявлено 1319 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализировано 167 человек, или 12,6%. Привито от коронавирусной инфекции 632548 жителей, полностью завершили вакцинацию 587250 человек, ревакцинировано 107716. Уровень коллективного иммунитета составляет 72,4%.

По поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева участники штаба обсудили постепенное смягчение ограничительных мероприятий в регионе. При посещении образовательных организаций Хабаровска сейчас необходимо предъявлять QR-код переболевшего или вакцинированного. По согласованию с Роспотребнадзором было принято решение отменить это требование, ввиду организации фильтров при приеме детей в школы или детский сад. Требования к проведению термометрии и соблюдению масочного режима по-прежнему остаются.