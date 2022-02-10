Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Хабаровском крае сообщает, что за сутки госпитализировано человека. С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.

На ИВЛ находится 47 человек, на кислородной поддержке – 689 человек. Показатель тестирования – 575,7 на 100 тыс.населения.

В регионе выздоровел 399 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 128 873. Выявлено 1 356 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 16,1%.

На лечении с COVID-19 находится 13 542 пациентов, 1647 стационарно, 11 895 амбулаторно.

В регионе развернуто 2546 коек, загруженность 64,69 %, свободно в крае 899 коек.

В Хабаровском крае скончалось 2 пациента, у всех был получен положительный результат теста на COVID-19. По данным ЗАГС умерло 54 человека.

Коллективный иммунитет составляет 72,4%.

Привито от коронавирусной инфекции 632 548 человек, полностью завершили вакцинацию 587 250 человек. Ревакцинировано 107 716 жителей.