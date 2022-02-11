Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Хабаровском крае сообщает, что за сутки госпитализировано человек. С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.

На ИВЛ находится 45 человек, на кислородной поддержке – 852 человека.

Показатель тестирования – 592,7 на 100 тыс.населения.

В регионе выздоровело 458 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 129 331.

Выявлено 1 372 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 12,1%.

На лечении с COVID-19 находится 14 453 пациента, 1671 стационарно, 12 782 амбулаторно.

В регионе развернуто 2571 койка, загруженность 64,99%, свободно в крае 900 коек.

В Хабаровском крае скончалось 4 пациента, у всех был получен положительный результат теста на COVID-19. По данным ЗАГС умерло 63 человека.

Коллективный иммунитет составляет 72,4%.

Привито от коронавирусной инфекции 634 391 человек, полностью завершили вакцинацию 589 531 человек. Ревакцинировано 108 935 жителей.