Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Хабаровском крае сообщает, что за сутки госпитализировано человек. С учетом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.
На ИВЛ находится 45 человек, на кислородной поддержке – 852 человека.
Показатель тестирования – 592,7 на 100 тыс.населения.
В регионе выздоровело 458 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 129 331.
Выявлено 1 372 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 12,1%.
На лечении с COVID-19 находится 14 453 пациента, 1671 стационарно, 12 782 амбулаторно.
В регионе развернуто 2571 койка, загруженность 64,99%, свободно в крае 900 коек.
В Хабаровском крае скончалось 4 пациента, у всех был получен положительный результат теста на COVID-19. По данным ЗАГС умерло 63 человека.
Коллективный иммунитет составляет 72,4%.
Привито от коронавирусной инфекции 634 391 человек, полностью завершили вакцинацию 589 531 человек. Ревакцинировано 108 935 жителей.
Эта запись была опубликована 11.02.2022в 10:41. В рубриках: Общество.
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