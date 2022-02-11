На полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском, Приморском краях, в Амурской и Сахалинской областях и Республике Бурятия, завершились ежегодные плановые сборы с гражданами, пребывающими в мобилизационном людском резерве.

В ходе трехдневных сборов, резервисты прошли в полевых условиях ускоренный курс общевоинской подготовки, выполнили стрельбы из штатного стрелкового оружия, изучили устройство и боевые возможности вооружения, специальной и боевой техники.

Также военнослужащие запаса получили основные навыки, необходимые для обеспечения и организации охраны и обороны объектов военного и государственного назначения. Занятия проходили в интенсивном режиме по специально подготовленной учебной программе.

Участники сборов были обеспечены обмундированием, бесплатным трехразовым питанием и медицинским обеспечением. Кроме того, они пребывали на сборах с сохранением места работы и заработной платы.