В Хабаровском крае продолжаются работы по созданию анимационного кластера. Соответствующий меморандум в 2021 году подписали глава региона Михаил Дегтярев и директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Так, в хабаровской детской художественной школе открылась студия мультипликации.
Оборудование для создания мультфильмов закупили на средства президентского гранта. Его выиграла хабаровская краевая общественная организация «Развитие анимационного искусства». Сумму в 20 млн рублей распределят на оснащение студий и обучение местных педагогов у известных мастеров анимации.
– Наш проект получил поддержку от президентского фонда культурных инициатив. В его рамках к октябрю 2022 года в крае планируется открыть 19 студий детской мультипликации. Девять из них будут в Хабаровске, – рассказала председатель совета ХКОО «Развитие анимационного искусства» Александра Дубовская.
Новая студия мультипликации вызвала большой интерес у учеников детской художественной школы.
– Ученики уже взялись за дело и с первых занятий начали создавать картины в технике перекладной анимации. В советское время таким же образом был создан популярнейший мультфильм «Ежик в тумане». Сейчас у нас обучаются ребята от 12 лет и старше. Позже планируем набирать на этот курс детей помладше, – рассказала директор детской художественной школы Людмила Смолянская.
Создание анимации в Хабаровске планируют поставить на поток. Здесь намерены активно снимать мультфильмы и демонстрировать их широкой публике. В планах ХКОО «Развитие анимационного искусства» проведение в конце сентября международного фестиваля мультфильмов.
Эта запись была опубликована 11.02.2022в 13:05. В рубриках: Культура.
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