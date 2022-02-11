В Хабаровском крае продолжаются работы по созданию анимационного кластера. Соответствующий меморандум в 2021 году подписали глава региона Михаил Дегтярев и директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Так, в хабаровской детской художественной школе открылась студия мультипликации.

Оборудование для создания мультфильмов закупили на средства президентского гранта. Его выиграла хабаровская краевая общественная организация «Развитие анимационного искусства». Сумму в 20 млн рублей распределят на оснащение студий и обучение местных педагогов у известных мастеров анимации.

– Наш проект получил поддержку от президентского фонда культурных инициатив. В его рамках к октябрю 2022 года в крае планируется открыть 19 студий детской мультипликации. Девять из них будут в Хабаровске, – рассказала председатель совета ХКОО «Развитие анимационного искусства» Александра Дубовская.

Новая студия мультипликации вызвала большой интерес у учеников детской художественной школы.

– Ученики уже взялись за дело и с первых занятий начали создавать картины в технике перекладной анимации. В советское время таким же образом был создан популярнейший мультфильм «Ежик в тумане». Сейчас у нас обучаются ребята от 12 лет и старше. Позже планируем набирать на этот курс детей помладше, – рассказала директор детской художественной школы Людмила Смолянская.

Создание анимации в Хабаровске планируют поставить на поток. Здесь намерены активно снимать мультфильмы и демонстрировать их широкой публике. В планах ХКОО «Развитие анимационного искусства» проведение в конце сентября международного фестиваля мультфильмов.