Итоги работы органов прокуратуры за 2021 год и перспективные задачи стали главной темой совещания, в котором приняли участие губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

— Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает, что российская прокуратура играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан. Ведомство, координируя работу правоохранительных органов, ставит прочный заслон организованной преступности, экстремизму, коррупции, контролирует расходование бюджетных средств на национальные проекты и выполнение оборонного заказа. Несмотря на все сложности, в том числе связанные с пандемией, вы продолжали активно работать, защищать социальные и экономические права жителей нашего края, — заявил в своем выступлении Михаил Дегтярев.

Сегодня прокуратура является союзником исполнительной власти, прежде всего, при взаимодействии с органами местного самоуправления, в нормотворческой деятельности и в создании безопасных условий для ведения бизнеса на территории края.

Заместитель Генерального прокурора России также уделил внимание положительным итогам работы ведомства с региональным правительством.

— Результатом совместной с органами власти деятельности явилось погашение долгов перед предпринимателями по исполненным контрактам в размере более 400 млн рублей, предоставление жилья 242 лицам из числа детей-сирот, введение в эксплуатацию 12 социально значимых объектов и девяти объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития, — пояснил Дмитрий Демешин.

Более того, за весь период 2021 года сотрудниками прокуратуры пресечено свыше 40 тысяч нарушений закона, принято 20 тысяч мер реагирования, к ответственности привлечено семь тысяч виновных лиц. Восстановлены в своих правах восемь тысяч граждан.

При этом остаются актуальными проблемы погашения заработной платы, жилищных долгостроев, защиты прав льготных категорий населения и контроля за реализацией национальных проектов в крае. Эти и ряд других вопросов в текущем году станут приоритетными направлениями в работе надзорных органов региона.