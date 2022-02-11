С 13 февраля 2022 года на территории региона вступает в силу новое постановление правительства Хабаровского края, касающееся правил вылета в северные районы в условиях неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19.
Теперь при вылете из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский районы, а также при вылете из Николаевска-на-Амуре в перечисленные выше районы, пассажиры могут предъявить при посадке или ПЦР-тест на COVID-19, или отрицательный результат экспресс-теста (ИХА), полученные не позднее чем за 48 часов до даты вылета. В отличие от ПЦР результат экспресс-теста выдается в течение часа. То есть, такое тестирование можно проходить буквально за несколько часов до вылета.
— Проверять наличие QR-кода у пассажиров внутрирегиональных рейсов больше не будут. Такое решение принято краевым оперативным штабом по борьбе с COVID-19 в связи с тем, что практически 100 % жителей северных районов вакцинированы и сейчас главная задача-исключить новые случаи заноса опасного вируса в отдаленные территории, — отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.
Правило по предъявлению одного из тестов распространяется на всех пассажиров, включая детей. Это связано с ростом заболеваемости среди детского населения новым штаммом «омикрон».
Пройти бесплатно ПЦР либо ИХА-тестирование перед вылетом на север имеют право:
— граждане, зарегистрированные по месту жительства(пребывания) в населенных пунктах северных районов края;
— граждане, вылетающие на север для ухода на дому за лежачими, тяжелобольными супругом(супругой), близкими родственниками (детьми, родителями, усыновленными, усыновителями, родными братьями и сестрами, внуками, дедушками, бабушками);
— граждане, вылетающие на похороны в случае смерти (гибели) перечисленных лиц.
Пройти бесплатное лабораторное исследование за счет резервного фонда Правительства Хабаровского края можно в четырех медицинских организациях. Жители севера должны предоставить авиабилет с конечным пунктом прилета и документ, подтверждающий регистрацию в указанном населенном пункте, либо решение суда об установлении факта проживания.
Граждане, вылетающие на похороны или за уходом за больным родственником, должны предоставить документы, подтверждающие данные факты.
Эта запись была опубликована 11.02.2022в 15:12. В рубриках: Общество.
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