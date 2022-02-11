С 13 февраля 2022 года на территории региона вступает в силу новое постановление правительства Хабаровского края, касающееся правил вылета в северные районы в условиях неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19.

Теперь при вылете из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский районы, а также при вылете из Николаевска-на-Амуре в перечисленные выше районы, пассажиры могут предъявить при посадке или ПЦР-тест на COVID-19, или отрицательный результат экспресс-теста (ИХА), полученные не позднее чем за 48 часов до даты вылета. В отличие от ПЦР результат экспресс-теста выдается в течение часа. То есть, такое тестирование можно проходить буквально за несколько часов до вылета.

— Проверять наличие QR-кода у пассажиров внутрирегиональных рейсов больше не будут. Такое решение принято краевым оперативным штабом по борьбе с COVID-19 в связи с тем, что практически 100 % жителей северных районов вакцинированы и сейчас главная задача-исключить новые случаи заноса опасного вируса в отдаленные территории, — отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Правило по предъявлению одного из тестов распространяется на всех пассажиров, включая детей. Это связано с ростом заболеваемости среди детского населения новым штаммом «омикрон».

Пройти бесплатно ПЦР либо ИХА-тестирование перед вылетом на север имеют право:

— граждане, зарегистрированные по месту жительства(пребывания) в населенных пунктах северных районов края;

— граждане, вылетающие на север для ухода на дому за лежачими, тяжелобольными супругом(супругой), близкими родственниками (детьми, родителями, усыновленными, усыновителями, родными братьями и сестрами, внуками, дедушками, бабушками);

— граждане, вылетающие на похороны в случае смерти (гибели) перечисленных лиц.

Пройти бесплатное лабораторное исследование за счет резервного фонда Правительства Хабаровского края можно в четырех медицинских организациях. Жители севера должны предоставить авиабилет с конечным пунктом прилета и документ, подтверждающий регистрацию в указанном населенном пункте, либо решение суда об установлении факта проживания.

Граждане, вылетающие на похороны или за уходом за больным родственником, должны предоставить документы, подтверждающие данные факты.