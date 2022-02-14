В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края состоялся конкурсный отбор на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств по поддержке садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ (СНТ). Документы подали шесть муниципальных образований.

Речь идет о софинансировании из регионального бюджета муниципальных расходов, направляемых на возмещение понесенных затрат СНТ на инженерное обеспечение территорий, технологическое присоединение к расположенным за пределами территории товарищества линиям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также средства субсидии могут быть направлены на благоустройство земельных участков общего назначения в границах СНТ.

— Эта поддержка предоставляется в крае с 2012 года в виде возмещения фактически понесенных и документально подтвержденных расходов СНТ. Объем субсидии, предоставляемый отдельному товариществу, составляет 50% от понесенных затрат, но не более 500 тысяч рублей за один год. В 2022 году на эти цели направлено около 2,37 млн рублей, – отметил заместитель министра – начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации профильного ведомства Андрей Романченко.

Средства субсидии органы местного самоуправления распределяют между садовыми товариществами на условиях, определенных муниципалитетами.

В 2022 году финансирование выделено шести муниципальным образованиям края, что позволит поддержать не менее 19 СНТ в городах Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Советская Гавань, а также в Хабаровском, имени Лазо и Вернебуреинском районах. Тем самым общее количество садоводов, которые получат финансовую поддержку, составит более 1,5 тысячи человек.

В прошлом году на этот вид государственной поддержки минсельхоз края распределил около двух миллионов рублей. Средства тогда получили 13 СНТ.