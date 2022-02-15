Назначение социальных выплат в Хабаровском крае постепенно переводят в проактивный формат. Это режим, при котором меры социальной поддержки предоставляются по единому стандарту с минимальными усилиями по оформлению со стороны получателей. Так, с 1 января 2022 года региональная социальная доплата к пенсии в Хабаровском крае уже выплачивается в беззаявительном порядке. Сейчас ее получают свыше 40 тысяч граждан.

— Средний размер доплаты по краю составляет 4966 руб. В январе новыми получателями пособия стали 104 пенсионера. В целом, из 40 тысяч человек более половины — получатели пенсии по старости. Остальные на выплачивается по потере кормильца или по инвалидности, — сообщил министр социальной защиты края Александр Дорофеев.

В ведомстве напомнили, что региональная социальная доплата к пенсии выплачивается получателям, которые уже не работают, но проживают на территории Хабаровского края. Рассчитывать на нее могут лишь пенсионеры, у которых сумма материального обеспечения не превышает 14509 рублей. Это величина прожиточного минимума пенсионера в Хабаровском крае на 2022 год. Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается центрами соцподдержки населения на основании сведений Пенсионного фонда РФ. Средний размер доплаты на текущую дату составляет 4966 руб.

— Центры социальной поддержки населения обязаны извещать пенсионера о факте установления ему региональной социальной доплаты к пенсии в течение трех рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения. Выплаты перечисляются на карту или выдаются наличными на почте. Беззаявительно в крае также выдается единовременная денежная выплата пенсионерам, впервые прошедшим вакцинацию против COVID-19. В прошлом году гражданам, у которых с 1 декабря 2021 года истек срок назначения детского пособия, его тоже продлили беззаявительно, — подчеркнул министр.

Для того, чтобы унифицировать всю работу по предоставлению социальных выплат в регионе, губернатор Михаил Дегтярев предложил в своих флагманских инициативах новый проект — «Социальное казначейство». Он предполагает, что в ближайшие годы все 65 региональных мер социальной поддержки должны предоставляться автоматически. На первом этапе к 2022 году предстоит перевести в «проактивный режим» 15% всех выплат. А к 2026 году – уже 80% (52 из 65). Эти меры будут предоставлять по единому стандарту в беззаявительном порядке.