Модернизация первичного звена здравоохранения продолжается в 2022 году. Она будет проводиться по четырем направлениям: строительство, капитальный ремонт, закупки медицинского оборудования и приобретение автотранспорта. В этом году на эти цели выделено свыше 1,3 млрдрублей. Почти 95% из этой суммы составляет финансирование из федерального бюджета.

— В программе модернизации первичного звена здравоохранения Хабаровского края участвует 40 медицинских организаций. Среди них — 17 районных больниц в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек и 23 медучреждения Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, в структуре которых есть поликлиники или поликлинические отделения. В этом году запланировано приобретение 257 единиц медицинского оборудования. Так, для Вяземской районной больницы будет куплен компьютерный томограф, два флюорографа — в Комсомольск и Хабаровск. Закупим шесть маммографов, в том числе — в Аяно-Майскую районную больницу и район имени Лазо, пять рентген-аппаратов. Также предусмотрено приобретение 16 единиц ультразвукового оборудования, — рассказал министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

В 2022 году программой предусмотрено начало строительства девяти и реконструкция одного объектов. Пять из них планируется завершить в этом году. В их числе – амбулатория в селе Нелькан Аяно-Майского района, два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в селе Восход Хабаровского района и поселке Быстринск Ульчского района. Запланирована реконструкция поликлиники с устройством лифта на отдельном фундаменте городской больницы имени Войно-Ясенецкого в Хабаровске и строительство пристройки для компьютерного томографа в Троицкой центральной районной больнице в селе Троицкое Нанайского района. А в следующем году завершится строительство пяти амбулаторий в селах Лидога, Найхин, Большая Картель, Нижнетамбовское и в поселке Арка.

Программой модернизации предусмотрен капитальный ремонт 22 объектов в 18 учреждениях здравоохранения. Начнутся ремонты в районных больницах Ванинского, Вернебуреинского, Комсомольского, Советско-Гаванского, Солнечного, Троицкого, Тугуро-Чумиканского и Хабаровского районов.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в 2021 году. Была значительно обновлена материально-техническая база учреждений: приобретена 591 единица медицинского оборудования, 51 единица автотранспорта. В прошлом году медицинские организации получили семь флюорографов, девять маммографов. Открылось 11 КТ-центров, начали работать пять новых рентген-аппаратов. Стартовло строительство шести объектов, пяти ФАПов и одной врачебной амбулатории, на общую сумму 280,27 млн рублей. Был также проведен капитальный ремонт шести объектов. Завершен ремонт кровли в городской поликлинике №15, амбулатории в селе Вознесенское Амурской ЦРБ, детской поликлинике Троицкой ЦРБ, филиале больницы в поселке Хор.