В объединениях, соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие по призыву проходят плановую ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На сегодняшний день в ВВО идет завершающий этап ревакцинации, в ходе которого первый компонент препарата «Гам-КОВИД-Вак» получило более 88 процентов военнослужащих, в то время как вторым компонентом вакцинировано порядка 80 процентов пациентов.

Ревакцинация проходит на базе медицинских пунктов воинских формирований Восточного военного округа, дислоцированных на территории Дальнего Востока. Процедура проводится только после обязательного углубленного осмотра терапевтом участника повторной вакцинации и отсутствия у него симптомов какого-либо заболевания.

В мероприятии участвует весь личный состав ВВО, который получил полный курс вакцинации в течение летнего периода обучения прошедшего года.