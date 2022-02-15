Финансовый департамент по поручению мэра Сергея Кравчука провел анализ объемов муниципального долга, а также расходов на обслуживание по 15 городам.

В сравнении приняли участие Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Томск, Чита, Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Биробиджан. В ходе исследования установлено, что 14 городов привлекают заемные средства коммерческих организаций, 8 городов используют бюджетные заемные средства, предоставляемые субъектами РФ, 4 города используют ценные бумаги, 2 города — муниципальные гарантии. Стоит отметить, что расходы на обслуживание ценных бумаг значительные. Например, Новосибирск потратил на выплаты по купонным доходам и уплату процентов за кредиты более 1,7 миллиарда рублей, Красноярск — 577 миллионов рублей.

По состоянию на начало года самый большой муниципальный долг у Новосибирска. Он составляет почти 23 миллиарда рублей. Далее со значительными цифрами следуют Красноярск, Омск, Южно-Сахалинск, Томск, Якутск. Владивосток из 15 городов находится на 8 месте с долгом в 2,4 миллиарда рублей. Задолженность Хабаровска составила 250 миллионов рублей. В прошлом году эта цифра составляла 920 миллионов рублей.

Единственный город, у которого отсутствует муниципальный долг в 2020 и 2021 годах это Петропавловск-Камчатский.

Сергей Кравчук отметил, что по итогам 2021 года муниципальный долг в сравнении с 15 городами — минимальный. Расходы на его обслуживание также невысокие — 19,3 миллиона рублей. За счет досрочного погашения кредитов, постоянного мониторинга финансового рынка сокращены расходы на обслуживание муниципального долга. В 2020 году удалось сэкономить 55,9 миллионов рублей, в 2021 году — 59,2 миллиона рублей.

Все эти меры позволяют снижать нагрузку при исполнении бюджета и находиться в группе заемщиков среди муниципалитетов края с высоким уровнем долговой устойчивости.