Хабаровске в рамках нацпроекта «Демография» проходит акция сообщества «Бросающих» для желающих бросить курить. В торговых центрах «Броско Молл» и «Магазины Радости» жители и гости краевой столицы могут воспользоваться специальными интерактивными стойками, узнать о проблемах, с какими сталкиваются курильщики, и присоединиться к сообществу, где эксперты помогут каждому избавиться от негативной привычки.

Акция продлится до 10 марта. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо бросить пачку сигарет или стиков внутрь интерактивной стойки в одном из торговых центров. В ответ включается подсветка QR-кодов со ссылками на сообщества «Бросающих» ВКонтакте и в Телеграмм. Там можно узнать полезную информацию от экспертов в области здорового образа жизни, найти единомышленников и получить ответы на популярные вопросы, связанные с отказом от курения.

Сейчас сообщество «Бросающих» объединяет более 40 тысяч участников. Помимо Хабаровского края, интерактивные стойки в ходе акции будут размещены в торговых центрах Москвы, Новосибирской и Ярославской областей, а также Республики Татарстан.

– Подобные акции позволяют напомнить, что курение негативно влияет на здоровье, а также о том, что пора отказаться от пагубной привычки раз и навсегда. Потому что безопасного уровня табачного дыма не существует. Как активное, так и пассивное курение вызывает серьезные сердечно-сосудистые и легочные заболевания, включая инфаркт миокарда, инсульт и рак легких. Бросив курить, человек становится свободным, счастливым и здоровым, – прокомментировал руководитель Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Артем Москвин.

Подробнее о здоровом образе жизни и отказе от вредных привычек можно узнать на сайте Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Специально для родителей подростков сотрудниками центра разработан сервис «Доверяя, проверь». С его помощью можно выявить признаки употребления никотиновых наркотиков.

Напомним, что на территории Хабаровского края действуют кабинеты по отказу от курения. Там можно пройти углубленное обследование, позволяющее оценить степень никотиновой зависимости, мотивацию человека к отказу от курения и основные показатели дыхательной системы. В Хабаровске кабинеты расположены на ул. Запарина, 87, тел. 8 (4212) 69-36-90, 32-50-99, и ул. Постышева, 13, тел. 8 (4212) 21-36-98. В Комсомольске-на-Амуре за помощью в борьбе с пагубной привычкой можно обратиться по адресу: ул. Литейная, 6, тел.: 8 (4217) 54-97-46.