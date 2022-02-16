Ход реализации государственной программы по всеобщей газификации на территории Хабаровского края обсудили члены регионального штаба, который возглавил Михаил Дегтярев.

— В 2021 году президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу газифицировать регионы. Кроме повышения уровня газификации, субъектам совместно с ПАО «Газпром» поручено обеспечить до 2023 года подведение газопроводов к границам земельных участков тех домовладений, которые еще не подключены к газу, но располагаются в газифицированных населенных пунктах, — пояснил глава региона.

Технологическое присоединение самого дома осуществляет собственник. Однако в настоящий момент средняя стоимость всех необходимых работ превышает 130 тысяч рублей. Порядка 30 процентов потенциальных потребителей не в состоянии найти такую сумму одномоментно.

По поручению губернатора региональным правительством принято решение оказывать финансовую помощь в газификации домовладений в размере 100 тысяч рублей льготным категориям граждан – инвалидам и их семьям, малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и неработающим пенсионерам. Проект документа об утверждении порядка выплат будет подготовлен профильными ведомствами края в ближайшее время.

— По нормативному правовому акту – готовим! Подпишем в оперативном порядке и запустим в работу, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Вместе с тем, в крае по-прежнему остается высоким процент отклоненных заявок на подключение. Так, по состоянию на 11 февраля, газифицировать свои дома пожелали свыше 7000 жителей региона, но почти трети из них было отказано. Губернатор рекомендовал руководству газораспределительной компании тщательно проанализировать причины и с помощью территориальных штабов по газификации повторно рассмотреть отклоненные заявления.

Также, по словам главы региона, очень важно в районах продолжить информировать население о социальной газификации и сокращать сроки технологического присоединения, привлекая к процессу органы местного самоуправления.

Напомним, в Хабаровском крае развернут колл-центр по «газовым» вопросам. Его специалисты консультируют абонентов по подаче заявки на догазификацию и дальнейшим действиям по ее исполнению. Телефон «горячей» линии 8 800 101 00 04.