Временно установлены бетонные блоки, исключающее движение по трамвайным путям.

В администрацию города от Управления ГИБДД по Хабаровскому краю поступило обращение о том, что в районе улицы Воронежской, 1 фиксируется большое количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе, с пострадавшими из-за выезда транспорта на полосу встречного движения.

В связи с этим для обеспечения безопасности городским управлением дорог и внешнего благоустройства приняты меры по ограждению проезжей части бетонными блоками.

На данном участке трассы исключено движение автомобилей по трамвайным путям со стороны улицы Серышева в сторону Большой. Ранее по рекомендациям ГИБДД здесь были введены ограничения скоростного режима, а также установлены дополнительные дорожные знаки.