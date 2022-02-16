Молодые предприниматели Хабаровского края могут продвинуть свои бизнес-идеи с помощью новой цифровой платформы по поддержке молодежных проектов «Конструкториум». Сервис разработан Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов по поручению Президента России Владимира Путина.

«Конструкториум» – это единая точка навигации, поддержки и обучения начинающих предпринимателей. Платформа будет интересна и школьникам, и студентам, и работающей молодежи. На сегодняшний день на сайте уже зарегистрированы более 154 тысяч пользователей, здесь размещено 850 активных проектов.

Платформа аккумулирует более 1,4 тысячи федеральных и региональных мер поддержки, в том числе финансовой – в виде венчурных инвестиций, займов, субсидий, налоговых льгот, грантов и премий. С помощью собранных на «Конструкториуме» сервисов начинающие предприниматели могут найти необходимые кадры, наставника и представить свои проекты потенциальным инвесторам.

Также на платформе собраны более ста образовательных курсов от ведущих университетов по маркетингу, экономике, финансам, менеджменту, полезные инструкции по защите своих прав, оформлению различных видов интеллектуальной собственности.

Получить поддержку начинающие предприниматели региона могут и в центре «Мой бизнес», который уже несколько лет успешно работает в Хабаровском крае. Это региональная площадка по оказанию услуг малому и среднему бизнесу, где есть целый набор инструментов по продвижению компаний.

Через центр можно взять льготные кредиты, бесплатно получить консультационные услуги, пройти обучение по востребованным направлениям. «Мой бизнес» сегодня выступает единым окном для предпринимателей, в том числе и для тех, кто только решил попробовать себя в бизнесе. Получить весь спектр услуг можно, обратившись на горячую линию центра: 8 (800) 555 39 09.