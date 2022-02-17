В Хабаровске завершаются работы по реконструкции краевой набережной. На IV, последнем, этапе в районе яхт-клуба строители ведут обустройство дамбы, которая станет частью этого масштабного объекта. Ход работ сегодня проверили специалисты краевого минстроя.

Общая протяженность гидротехнического сооружения – около 600 метров. Здесь же обустроены причальные сооружения длинной более 320 м, что позволит швартоваться здесь речным пассажирским судам с крупным водоизмещением. На площадке занято пять единиц спецтехники и несколько десятков рабочих.

— Река эту дамбу уже испытывает на прочность. Ранее работы на гидротехническом сооружении были приостановлены из-за высоких значений уровня воды в Амуре. Строители не могли выполнить врезку канализационных систем. Сейчас техническая готовность объекта составляет более 70%. Полностью выполнен демонтаж бетонного ограждения, откосных плит. Строители погрузили трубошпунт и два яруса анкерных свай, а также завершили монтаж трубопроводов напорной канализации, врезав их в существующие сети, — отметил начальник управления строительства объектов краевой и муниципальной собственности регионального минстроя Александр Карев.

В ходе работ строители столкнулись с тем, что вокруг площадки расположено несколько памятников архитектуры. Вести свайные работы было опасно, так как вибрация могла повредить фундамент исторических зданий. В итоге, конструкции монтировали безопасным способом вибропогружения, который не дает столь сильных вибраций.

— Сейчас на объекте ведутся подготовительные земляные работы для обустройства берегоукрепления, а также монтаж дренажных систем и анкерных тяг, которые возьмут на себя горизонтальную нагрузку и дадут устойчивость к вибрациям и сейсмической активности, что позволит сооружению выдерживать высокие уровни воды, — отметил Александр Карев.

Строительство дамбы имеет большое значение не только для защиты населения от подтоплений. Это сооружение должно сыграть важную роль в развития туристической отрасли региона.

Напомним, в рамках опорного проекта «Амур – дорога тысячелетий» одной из пяти флагманских инициатив Стратегии развития региона предусмотрено создание самой протяженной речной набережной на Дальнем Востоке к 2027 году.

— В этом году будут продолжены работы по реконструкции набережной от речного вокзала до ул. Советской с благоустройством прилегающей зоны отдыха стадиона им. Ленина. В перспективе с городской набережной соединят и дамбу, продлив, тем самым, речной фасад краевой столицы. Также будет построено новое современное здание речного вокзала. Все это должно положительно отразиться на развитии круизного туризма в регионе, — отметили в министерстве туризма края.

На текущий момент инвестиции в проект реконструкции набережной составили 811,081 млн рублей. Общая стоимость объекта оценивается в 1,247 млрд рублей, из которых около 85% – средства федерального бюджета, предоставленные по линии Ростуризма.