Нагрузка на кадровый состав отрасли министерства здравоохранения Хабаровского края за последние три недели кратно увеличилась из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Медицинские работники тоже подвержены болезни, поэтому на помощь выходят студенты и ординаторы медицинского колледжа, ДВГМУ, специалисты института повышения квалификации специалистов здравоохранения. Всего в учреждения здравоохранения трудоустроено более 700 молодых специалистов.

Студенты прошли дополнительную профессиональную подготовку по последним методическим рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации.

— Цифра 700 – звучит внушительно, и каждый из этих людей – на вес золота. Ребята вносят данные в единый регистр заболевших коронавирусной инфекцией, принимают вызовы в колл-центре. Ординаторы уже выходят на участки или принимают пациентов в поликлинике. Нагрузка на амбулаторное звено сейчас велика, нам дополнительно требуются ресурсы, в том числе и волонтеры, не имеющие медицинских знаний и умений. Все желающие помочь могут обращаться в поликлиники напрямую, — рассказал начальник управления кадровой политики и правового обеспечения министерства здравоохранения Хабаровского края Виталий Петрищев.

Как отмечают в краевом минздраве, некоторые студенты, отработав на пунктах вакцинации, приходят работать в эти же поликлиники. Как правило, до обеда ребята учатся, а после – выходят на практику в медицинские организации.

Ежедневно порядка 56 волонтеров-медиков приходят безвозмездно трудиться ради здоровья жителей края. Помощь оказывают и около 50 обучающихся в медицинском колледже. Жители края помогают на термометрии, маршрутизации пациентов, доставляют лекарства пациентам с COVID-19. Количество запрашиваемых волонтеров от минздрава на середину февраля составило 269 человек.