Новые клиенты*, оформившие дебетовую карту #МожноВСЁ платёжной системы Mastercardс 1 февраля 2022 по 31 марта 2022г., получат дополнительный кешбэк 20% за покупки в «Самбери» и «Яндекс.Маркете».

Чтобы увеличить кешбэк, после оформления карты активируйте спецпредложение в приложении РОСБАНК Онлайн*. Повышенный кешбэк будет начисляться до 31 марта 2022 года, если карта #МожноВСЁ Mastercard была оформлена в феврале, и до 30 апреля 2022 года – если открыта в марте.

Кешбек 20% можно заработать при покупкахв магазинах «Магнит» (кроме «Магнит.Аптека» и «Магнит.Косметика») и «Броско Маркет», в маркетплейсе «Яндекс.Маркет», а также в сети гипермаркетов «Самбери». Максимальный размер кешбэка – 3 000 рублей в месяц за покупки у каждого партнёра акции. Деньги будут переведены в следующем месяце после совершения покупок. Следить за кешбэком удобно в мобильном приложении РОСБАНК Онлайн.

Если вы действующий клиент банка – получите цифровую дебетовую карту мгновенно в РОСБАНК Онлайн или в любом отделении банка. Для новых клиентов доступна бесплатная доставка карты – заполните заявку на сайте и согласуйте время получения.

Уточнить информацию об акции можно по бесплатному телефону +7 800 234 44 34, в приложении РОСБАНК Онлайн и любом отделении Росбанка.

Оформить карту Росбанк

*Клиенты, у которых по состоянию на 27.01.2022 не имели в Банке открытых счетов, а в период проведения Акции открыли в Банке текущий счет в рублях Российской Федерации либо клиенты, которые по состоянию на 27.01.2022 имели открытый (-е) счет (-а) в Банке, если по всем таким счетам отсутствовали операции, начиная с 01.11.2019, и совокупный среднемесячный остаток на Счетах, Сберегательных счетах и Счетах по Вкладам Клиента, открытых в Банке, в период с 01.02.2020 по 26.01.2022 составлял до 10 000 рублей и которые в период с 01.02.2022 по 28.02.2022 оформили Карту, в период с 01.02.2022 по 31.03.2022 активировали Акцию в системе «РОСБАНК ОНЛАЙН» и совершили хотя бы одну квалифицируемую операцию.ПАО РОСБАНК. Подробную информацию о б Акции, правилах проведения, а также о количестве призов, сроках и порядке их получения можете узнать на сайте www.rosbank.ru