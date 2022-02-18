Вопрос поддержки лесоперерабатывающей отрасли стал одной из тем заседания президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшего под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Как отметил вице-премьер, на Дальнем Востоке уже реализованы 12 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов: пять проектов в Хабаровском крае, по три – в Приморском крае и Республике Бурятия, один проект в Амурской области. В стадии реализации находятся два проекта в Приморском крае и Еврейской автономной области. Фактический объем привлеченных инвестиций в указанные проекты составляет около 41 млрд рублей.

– Правительством России принято решение о запрете экспорта круглого леса. Мы должны предпринять все возможные усилия для того, чтобы поддержать строительство перерабатывающих мощностей. Кроме того, недавно прошло совещание по вопросу развития лесопромышленного комплекса Дальневосточного федерального округа. Уполномоченные министерства подготовят комплексный план развития лесопромышленного комплекса на территории Дальнего Востока, – отметил Юрий Трутнев.

На заседании поддержку получили еще два инвестиционных проекта в этой сфере. Они также будут включены в перечень приоритетных. В Республике Бурятия пройдет комплексная модернизация действующего «Селенгинского целлюлозно-картонного комбината», а на Сахалине компания «Евразлес» создаст современное деревообрабатывающее предприятие.

Как напомнили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, среди приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, реализованных в регионе – такие компании, как ООО «Амур Форест», ООО СП «Аркаим», ООО «Римбунан Хиджау МДФ», ООО «Восточная торговая компания», АО «Дальлеспром». В крае построены предприятия по производству сухих пиломатериалов, древесно-стружечных и древесноволокнистых плит, клееного конструкционного бруса, многослойных деревянных панелей, мебельного щита и топливных гранул. Они позволили создать более 3,3 тысячи рабочих мест, перерабатывать до 4 млн куб. м круглых лесоматериалов в год. Объем инвестиций в экономику региона составил свыше 28 млрд рублей.