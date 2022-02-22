Специалисты АО «Дальневосточная генерирующая компания»дали разъяснения по увеличению стоимости оплаты за теплоснабжение в зимние месяцы.Оно связано с понижением температуры наружного воздуха и сложившимися на территории Дальнего Востока в последние годы холодными зимами, что в свою очередь вызывает увеличение потребления тепловой энергии.

Как отмечают в компании, тариф на услугу теплоснабжение в 2022 году не менялся. «Суммы в квитанциях варьируются в зависимости от норматива потребления. Для каждого месяца – он свой. Январь и февраль традиционно самые холодные месяцы года, на них приходится пик роста потребления тепла. Соответственно, в квитанциях это отражается в феврале и марте. Рост сумм в счетах не связан с тарифом, так как эта величина устанавливается не энергетиками, а соответствующими службами раз в год, — пояснил заместитель генерального директора по теплоснабжению АО «ДГК» Дмитрий Богдановский. — Если в многоквартирных жилых домах установлен общедомовой прибор учета, то он фиксирует увеличенное потребление тепловой энергии. Февраль и все последующие месяцы традиционно теплее, соответственно для качественного теплоснабжения потребуется меньше ресурсов, а значит и суммы в квитанциях будут меньше».

Дальневосточная генерирующая компания напоминает, что с 1 января 2019 года АО «ДГК» заключен агентский договор с ПАО «ДЭК» на оказание услуг по расчетам, выставлению платежных документов, консультированию и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию, холодное/горячее водоснабжение. По вопросам, касающимся расчетов за тепловую энергию и горячее водоснабжение, необходимо обращаться по телефону единого контактного центра: 8 800-234-7777, либо в Интернет-приемную на сайте АО «ДГК».